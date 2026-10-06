Минфин США предупредил иностранные финансовые организации, что продолжение операций с подсанкционными иранскими банками может повлечь ограничения без предварительного уведомления. Ведомство призвало немедленно прекратить такие операции и деловые отношения. Предупреждение опубликовано OFAC 5 октября.

Документ касается в том числе организаций, которые помогают Ирану получать доступ к международной финансовой системе через обслуживание его банков, их дочерних компаний и филиалов в третьих странах. Вашингтон предупреждает о риске санкций за поддержку секторов иранской экономики, уже находящихся под ограничениями.

Среди возможных последствий — запрет или жесткие ограничения на открытие и обслуживание корреспондентских счетов в США, сообщает Reuters. Через такие счета иностранные банки проводят расчеты с участием американских финансовых организаций.

Отдельно Минфин указал на возможность гражданско-правовых и уголовных санкций, если связанные с Ираном операции приводят к нарушению американских ограничений банками США или другими американскими лицами.

Предупреждение выпущено в рамках кампании Operation Economic Outcast. По данным OFAC, ее реализацию министр финансов Скотт Бессент объявил 24 августа. Ведомство расширило риски вторичных санкций для структур, поддерживающих иранские отрасли цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства.

Минфин также потребовал от банков выявлять операции через посредников и подставные компании, с помощью которых, по версии Вашингтона, Иран скрывает происхождение средств и обходит ограничения. Таким образом, речь идет о предупреждении о применении санкционных механизмов; отдельного нового закона документ не вводит.