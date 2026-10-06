Президент США Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел бывшего армейского майора Нидаля Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Об этом вечером 5 октября сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, пишет Associated Press.

Использовать расстрельную команду армии США предложил Пит Хегсет. По словам Парнелла, Трамп поддержал эту рекомендацию. Дату и место исполнения приговора должен определить министр армии; пока они не объявлены.

«Судный день для Хасана наконец настал», — написал представитель Пентагона.

Хасан служил военным психиатром. 5 ноября 2009 года он открыл огонь в центре медицинской подготовки на базе Форт-Худ, где военнослужащие проходили обследование перед отправкой в зону боевых действий. Погибли 12 военных и один гражданский, еще 32 человека получили ранения. Нападавшего остановили выстрелами; после тяжелого ранения он остался частично парализован.

На процессе Хасан не отрицал, что стрелял. Он объяснял нападение желанием помешать американским солдатам отправиться в Афганистан и воевать против мусульман. Бывший майор самостоятельно представлял себя в суде, но не вызвал свидетелей и практически не пытался защищаться. В 2013 году военные присяжные приговорили его к смерти.

Президентское одобрение запускает процедуру исполнения приговора, однако не исключает дальнейших судебных разбирательств. По данным AP, Хасан может обратиться в гражданский федеральный суд с ходатайством habeas corpus — о проверке законности его заключения. Это способно отсрочить казнь, потенциально на годы. Сейчас он находится в военной тюрьме Форт-Ливенворт в Канзасе.

Последним казненным в американской военной системе был рядовой Джон Беннетт: в 1961 году его повесили за изнасилование и покушение на убийство девочки. Расстрельную команду армия США в последний раз использовала в 1945 году, когда во Франции казнили рядового Эдди Словика, осужденного за дезертирство. Таким образом, исполнение приговора Хасану может прервать 65-летний перерыв в военных казнях и более чем 80-летний — в применении армейского расстрела.