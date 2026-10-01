В американском штате Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор 50-летней Кристе Пайк: после двух введений пентобарбитала она оставалась жива, а затем ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате более чем за 200 лет, пишет The New York Times.

Казнь первоначально назначили на утро 30 сентября. Примерно за час до нее федеральный апелляционный суд неожиданно приостановил исполнение приговора, однако спустя несколько часов Верховный суд США отменил это решение и разрешил властям Теннесси продолжить процедуру.

Вечером журналистов допустили в помещение для свидетелей. В 19:27 по местному времени штору, отделяющую их от камеры казни, подняли: Пайк лежала пристегнутой к каталке.

«Я покину этот мир так же, как прожила большую часть жизни, — с любовью», — сказала она перед началом процедуры.

Но дальше казнь пошла не по сценарию исполнителей приговора.

Пайк оставалась в сознании. В какой-то момент она подняла голову и спросила сотрудников тюрьмы, нормально ли то, что происходит с ее рукой.

«Такое ощущение, что вена в моей руке сейчас разорвется», — вспоминает один из свидетелей жалобу Пайк.

Затем штору закрыли. Через несколько минут ее снова открыли — и вновь опустили.

К 20:26, по наблюдениям находящихся на процедуре журналистов, Пайк уже ввели дополнительную дозировку пентобарбитала, предусмотренный протоколом на случай, если первый не приведет к смерти. Однако женщина продолжала дышать. За закрытой шторой свидетели слышали громкие выдохи, хрипы и ритмичный храп. Эти звуки продолжались десятки минут.

В 20:53 микрофон в камере отключили, а журналистам приказали покинуть помещение. Адвокаты Пайк тем временем экстренно обратились в суд, заявив, что их подзащитная после двух введений препарата «все еще жива и храпит», и потребовали немедленно остановить процедуру.

Вскоре к тюрьме Riverbend Maximum Security Institution прибыла скорая помощь. Пайк вывезли за пределы учреждения и отправили на лечение. Департамент исправительных учреждений Теннесси заявил, что сотрудники выполнили все предусмотренные этапы официального протокола.

Эксперт Death Penalty Information Center Робин Махер назвала произошедшее «уникальным и беспрецедентным» случаем. Губернатор Теннесси Билл Ли после сорвавшейся казни распорядился провести независимое расследование и остановил все оставшиеся казни в штате до конца 2026 года.

Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. По версии обвинения, Пайк вместе с двумя знакомыми заманила девушку в лес в Ноксвилле, где ее пытали и убили. Преступление получило широкую известность в США из-за своей жестокости и деталей, которые тогда связывали с так называемой «сатанинской паникой».

Для штата Теннесси это уже вторая сорвавшаяся казнь за 2026 год. В мае власти не смогли казнить Тони Каррутерса после того, как более часа безуспешно пытались установить необходимый для смертельной инъекции внутривенный доступ.