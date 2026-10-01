В Казахстане в 2027 году планируют открыть первый в Центральной Азии институт немецкой исследовательской сети Fraunhofer. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек во время визита казахстанской делегации в Германию.

По словам министра, новый институт должен стать связующим звеном между научными разработками и промышленностью. Его специалисты будут помогать казахстанским ученым превращать результаты фундаментальных и прикладных исследований в инженерные решения для предприятий.

Fraunhofer — крупнейшая в Европе организация прикладных исследований, объединяющая десятки специализированных институтов. Среди известных разработок ее исследователей — технологии, связанные с форматом MP3.

Нурбек отметил, что создание института стало одним из результатов многолетнего расширения научно-образовательного сотрудничества Казахстана и Германии. Три года назад, во время государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, страны подписали ряд соглашений в сфере науки и высшего образования.

С тех пор в Казахстане появились несколько совместных образовательных и исследовательских проектов. В Актау на базе Yessenov University работает Казахстанско-немецкий институт устойчивой инженерии, где обучаются более 300 студентов. Образовательные программы реализуются совместно с немецкими техническими университетами и предусматривают получение двойных дипломов.

Еще один совместный научный центр планируется создать на базе Восточно-Казахстанского технического университета. Он будет специализироваться на металлургии, обогащении полезных ископаемых, редкоземельных металлах и разработке новых сплавов.

В Алматы около двух лет работает филиал Университета прикладных наук Анхальта. Сейчас его деятельность сосредоточена на энергетике и электроэнергетике. В дальнейшем Казахстан рассчитывает расширить сотрудничество и на атомную отрасль.

«Постепенно мы будем идти с ними и в ядерную энергетику», — сказал Нурбек. По его словам, немецкие специалисты, ранее работавшие в энергетической отрасли, смогут передавать опыт казахстанским ученым и экспертам.

Отдельное соглашение планируется между Национальной академией наук при президенте Казахстана и группой немецких сельскохозяйственных вузов. Стороны намерены сотрудничать в области сельского хозяйства, водосберегающих технологий, экологии и охраны окружающей среды.

При этом создание института Fraunhofer министр назвал одним из ключевых итогов нынешних переговоров. По его словам, Казахстану необходимо выстроить полноценную цепочку от научного исследования до его практического применения на предприятиях.

«Институт Fraunhofer будет выступать нашим научным и инженерным консультантом. Будем работать со всеми нашими заводами, промышленными предприятиями», — заявил Нурбек.

Переговоры между Казахстаном и Германией продолжатся. В рамках визита запланирована встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями ведущих университетов двух стран. По итогам встречи ожидается подписание еще 15 соглашений.

Токаев находится в Германии с официальным визитом. В Берлине он провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. В Мюнхене казахстанский лидер встретился с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и принял участие в казахстанско-германском технологическом форуме.