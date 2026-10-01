Российское информационное агентство «Африканская инициатива» и Конголезское информационное агентство (ACI) подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония прошла 30 сентября в Браззавиле на полях восьмой сессии российско-конголезской межправительственной комиссии.

Подписи под документом поставили заместитель главного редактора «Африканской инициативы» Максим Солопов и генеральный директор ACI Ольга Рашель Мангуандза.

По словам Мангуандзы, партнерство позволит агентствам обмениваться опытом в профессиональной подготовке.

«Со своей стороны мы также многого ожидаем от «Африканской инициативы» в вопросах продвижения и профессиональной подготовки журналистов в различных областях», — сказала она.

Глава ACI добавила, что сотрудничество поможет конголезскому агентству стать заметнее на международном уровне.

Меморандум предусматривает обмен информационными и аналитическими материалами, публикациями и мультимедийным контентом. Стороны также будут содействовать обучению журналистов, организовывать стажировки и профессиональные обмены. Агентства планируют вместе готовить интервью и тематические репортажи, проводить конференции и медиафорумы.

Отдельное направление сотрудничества — обмен опытом в сфере новых медиа, цифровых технологий и фактчекинга. Кроме того, агентства собираются развивать совместные редакционные проекты о социально-экономической и культурной жизни России и Республики Конго. Редакции договорились поддерживать регулярные контакты и готовить общие материалы.

Конголезское информационное агентство основали 20 июня 1961 года, в 2026 году оно отметило 65-летие. ACI — один из основных источников официальной информации в Республике Конго.

Восьмая сессия российско-конголезской межправкомиссии проходила в Браззавиле с 28 по 30 сентября. В ней участвовали представители ведомств двух стран, энергетического и нефтегазового секторов, финансовых институтов, транспорта, образования, науки, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и бизнеса. На 30 сентября стороны наметили переговоры на уровне министров и подписание соглашений.