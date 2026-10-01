Культурные войны вокруг расы, гендера и преподавания американской истории помогли сторонникам частного образования добиться масштабного расширения школьных ваучеров в США и теперь угрожают политической поддержке государственных школ. Об этом пишет директор American Identity Project при Progressive Policy Institute Ричард Каленберг в колонке для The Atlantic.

Автор отмечает, что идея финансировать обучение детей в частных и религиозных школах за счет государства десятилетиями не пользовалась широкой поддержкой. Ситуация начала быстро меняться после пандемии коронавируса и обострения споров о содержании школьных программ. В 2021 году ни в одном штате не существовало универсальной программы поддержки частного образования государственными деньгами, тогда как к 2025 году такие механизмы действовали уже в 18 штатах.

Каленберг связывает этот разворот в том числе со стратегией консервативных организаций. В 2022 году Heritage Foundation прямо призвала сторонников школьного выбора использовать культурные конфликты для продвижения ваучеров. Республиканские политики впоследствии критиковали государственные школы за преподавание тем, связанных с расизмом, гендером и идентичностью, и обещали дать родителям возможность направлять государственные средства в выбранные ими учебные заведения.

При администрации Дональда Трампа школьный выбор впервые получил и крупный федеральный механизм поддержки. Принятый Конгрессом налоговый кредит позволяет американцам получать до $1700 вычета за пожертвования организациям, которые затем финансируют образовательные стипендии. Эти средства могут использоваться в том числе для оплаты обучения в частных школах. По данным Минобразования США, к началу 2026 года к программе присоединились 23 штата.

Одновременно традиционные государственные школы теряют учеников. The Atlantic приводит оценку, согласно которой осенью 2026 года в них будет учиться примерно на 3,2 млн детей меньше, чем в 2019-м. Причиной являются как демографический спад, так и переход части семей в частные школы.

Автор ссылается на исследование программ ваучеров в 11 штатах, показавшее, что первоначально значительная часть получателей субсидий и без того обучала детей частным образом, однако доля переходящих из государственной системы постепенно растет.

Каленберг при этом критикует не только консерваторов. По его мнению, сами государственные школы дали противникам удобный политический аргумент, когда часть педагогов стала открыто продвигать прогрессивные взгляды на расу, гендер и американскую историю. Автор считает, что учителя должны рассказывать о рабстве, сегрегации и дискриминации, но одновременно объяснять, каким образом американские демократические институты позволяли добиваться расширения гражданских прав.

Главный риск дальнейшего распространения ваучеров автор видит в усилении общественного разделения. Государственные школы традиционно объединяли детей из семей с разным доходом, вероисповеданием и политическими взглядами, тогда как массовый переход в частные учебные заведения может усилить образовательную сегрегацию. По мнению Каленберга, сохранить поддержку государственной системы можно лишь в том случае, если школы откажутся от роли участника политической борьбы и вернутся к задаче обучения детей совместной жизни в обществе с разными убеждениями.