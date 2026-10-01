Взрыв на газопроводе возле Дамаска вечером 30 сентября привел к остановке трех электростанций — «Тишрин», «Дейр-Али» и «Насирия». Подача необходимого для их работы газа прекратилась, сообщило агентство SANA со ссылкой на Сирийскую электрическую компанию.

Взрыв произошел на узле снижения давления у входа на электростанцию «Тишрин» в пригороде сирийской столицы. По информации Сирийской нефтяной компании, повреждены два подводящих газопровода, на месте возник пожар.

Два человека пострадали, сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya. Позднее гражданская оборона Сирии объявила, что пожар удалось взять под контроль и спасатели приступили к охлаждению объекта. Эти сведения приводит Reuters.

Остановка станций сократила доступные генерирующие мощности. Сирийская электрическая компания предупредила, что из-за этого продолжительность плановых отключений света временно увеличится. В сообщении SANA Министерство энергетики заявило, что специалисты начали постепенно восстанавливать давление на участке Арабского газопровода между Адрой и Дейр-Али.

Представитель министерства Абдельхамид Саллат сообщил, что остальные затронутые станции пройдут комплексное обследование. Специалисты должны определить состояние турбин, энергоблоков и другого оборудования. От результатов проверки будут зависеть объем ремонта и очередность возвращения объектов в строй.

Причина нынешнего взрыва официально не установлена. При этом всего двумя днями ранее власти сообщили о другом происшествии на газовой инфраструктуре: вечером 28 сентября взрыв и пожар на трубопроводе между Эш-Шолой и Дейр-эз-Зором остановили поставки газа с предприятия «Джбесса» на электростанции. Сирийская нефтяная компания назвала тот инцидент диверсией.

Еще один взрыв на экспортном газопроводе предприятия «Джбесса» произошел 18 августа. Как пишет The New Arab, власти также связывали его с диверсией. Доказательств связи этих происшествий со взрывом у «Тишрин» в опубликованных сообщениях нет.