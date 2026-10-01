Генпрокуратура ОАЭ начала расследование происшествия с бортом авиакомпании flydubai, экстренно севшем в международном аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии утром 30 сентября, передает эмиратское госагентство WAM.

«Генпрокурор Хамад Сейф аш-Шамси распорядился принять необходимые меры для сбора информации и доказательств, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и установить, связано ли оно с террористической деятельностью и было ли спланировано заранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственная группа уже приступила к работе совместно с управлением гражданской авиацией и другими соответствующими государственными органами.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс Дубай — Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Саудовской Аравии арестовали одного из пилотов, который ударил ножом своего коллегу и попытался привести самолет к крушению.

В пресс-службе оператора аэропорта Табука сообщали, что два пилота были ранены и госпитализированы по прилете. По одной из версий, борт смогли посадить российский и украинский пилоты, которые находились среди пассажиров, по другой — они были из ЮАР и Новой Зеландии.