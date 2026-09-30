Два пилота рейса flydubai, экстренно приземлившегося утром 30 сентября в международном аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии, госпитализированы. Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба оператора авиагавани.

«Капитан борта и второй пилот ранены, их госпитализировали. <…> Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь в аэропорту», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что власти находятся в контакте с авиакомпанией flydubai для обеспечения резервного борта.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубай — Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

По информации израильских СМИ, второй пилот самолета — гражданин Омана, он подозревается в захвате самолета с целью совершения крушения.

Как ранее сообщил портал Ynet, Израиль направит военные самолеты в Саудовскую Аравию для вывоза своих граждан.