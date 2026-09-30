МИД ЮАР вызвал американского посла Лео Брента Бозелла III и выразил ему официальный протест из-за «недипломатического поведения». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Собеседник агентства назвал демарш третьим с начала работы дипломата, но не уточнил, какие именно действия стали непосредственным поводом для вызова. Южноафриканский телеканал eNCA сообщил, что посольство США подтвердило встречу, и связал ее с публичным заявлением Бозелла о требованиях администрации Дональда Трампа.

Среди претензий Вашингтона — защита частной собственности, отмена закона об экспроприации и изменение политики расширения экономических возможностей чернокожего населения, известной как BEE. США также добиваются осуждения лозунга «Kill the Boer» — «Убей бура» — и дополнительных мер безопасности для фермеров.

По данным eNCA, американская сторона заявила, что не заинтересована в дипломатических маневрах, процедурных задержках и «диалоге ради диалога». Теперь Вашингтон ожидает ответа от правительства ЮАР.

Сам Бозелл ранее изложил претензии подробнее. Как передает южноафриканское издание Newsday, посол выделил три нерешенных вопроса: публичное осуждение антифермерского лозунга, признание преступности в сельской местности приоритетной проблемой и создание альтернатив требованиям BEE к структуре собственности компаний. В качестве одного из вариантов он назвал инвестиционные программы, которые позволили бы бизнесу выполнять соответствующие обязательства другим способом.

По версии дипломата, президент Сирил Рамафоса ответил на обращение Трампа, однако не дал содержательного ответа по этим пунктам. Бозелл предупредил о возможности дальнейших американских мер.

Разногласия уже привели к ограничениям: 15 сентября госсекретарь Марко Рубио объявил новую визовую политику в отношении граждан ЮАР, которых Вашингтон считает причастными к изъятию земли без компенсации, расовой дискриминации или подстрекательству к насилию против меньшинств.

ЮАР отвергает американскую трактовку своих реформ. В заявлении от 16 сентября Южно-Африканский МИД подчеркнул, что устранение последствий многолетней расовой несправедливости является конституционной обязанностью государства. Ведомство потребовало уважать суверенитет страны и заявило, что преступность затрагивает всех южноафриканцев, а не только представителей определенной расовой группы.

«Это наше суверенное право — принимать законы, направленные на преодоление последствий многовековой расовой несправедливости», — говорится в заявлении МИД ЮАР.

Бозелла уже вызывали в южноафриканский МИД в марте. Тогда он заявил, что считает «Kill the Boer» языком ненависти независимо от позиции местных судов. После дипломатического протеста посол уточнил, что выражал личное мнение, а правительство США уважает независимость судебной системы ЮАР и ее решения.