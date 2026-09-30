Осужденная по делу об убийстве 30-летней давности станет первой женщиной, в отношении которой будет приведен в силу приговор к смертной казни в штате Теннесси более чем за 200 лет. Об этом пишет Reuters.

Губернатор штата Билл Ли отклонил ходатайство 50-летней Кристы Пайк о помиловании, в котором упоминались перенесенные ею в детстве травмы и сексуальное насилие как смягчающие обстоятельства убийства ее однокурсницы в январе 1995 года. Ожидается, что Пайк казнят в тюрьме строгого режима «Ривербенд» в Нэшвилле.

Убийство 19-летней Коллин Слеммер, которое совершила осужденная в возрасте 18 лет вместе со своим несовершеннолетним парнем Тадарилом Шиппом и еще одной сообщницей, заманив жертву в лесистую местность, вызвало широкий резонанс в СМИ в середине девяностых.

Сообщалось, что перед смертью убийцы пытали девушку, вырезали на ее груди пентаграмму и забрали с собой фрагмент ее черепа. В ходе судебного разбирательства стало известно, что Пайк испытывала к однокурснице неприязнь, вызванную ревностью и подозрением, что Слеммер претендует на внимание ее ухажера.

Пайк и Шипп дали признательные показания и были признаны виновными в убийстве первой степени. Молодой человек получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения, а Пайк была приговорена к смертной казни. Их сообщница, следившая за обстановкой и не принимавшая активного участия в самом убийстве, получила условный срок.

Адвокаты осужденной указали в ходатайстве, что она дважды подвергалась изнасилованиям — в возрасте 11 и 17 лет. Они также обратили внимание, что в тюрьме у нее было диагностировано биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство, а ее мать во время беременности злоупотребляла алкоголем, что привело к нарушениям в развитии мозга. Мать убитой публично выступила за приведение смертного приговора в исполнение.

Как следует из данных Центра информации о смертной казни в США, с момента отмены моратория на применение этой меры по решению Верховного суда в 1976 году женщины составили 18 из 1683 казненных. В штате Теннесси за этот период были казнены 17 человек.