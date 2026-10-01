В Иркутской области, где медведи убили трех человек и ранили еще четверых, ежедневно отстреливают по 12—15 особей. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году, доложил губернатор Игорь Кобзев на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

По данным на 30 сентября, были приняты решения о «регулировании 564 медведей», добыты 342 «проблемных особи», написал Кобзев в своем телеграм-канале. Этим, по его словам, занимаются 142 группы охотоведов, егерей и опытных охотников.

«Ежедневно по области добывают 12—15 медведей. Это почти в пять раз больше прошлогодних показателей», — уточнил губернатор.

Бурых медведей в Приангарье больше 22 тыс., а в систему 112 ежедневно поступает до 80 сообщений о хищниках у населенных пунктов, добавил глава региона. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в семи районах — Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском, перечислил он.

Губернатор напомнил, что с 18 сентября в области действует режим повышенной готовности с ограничением посещения лесов для жителей. Все погибшие и пострадавшие от медведей выходили в тайгу за грибами и ягодами, отметил он.

Чтобы стабилизировать ситуацию, «добывать медведей необходимо в максимальном объеме», считает глава региона. Он также предложил установить предельно допустимую плотность популяции хищника в охотничьих угодьях и разработать рекомендации по компенсации затрат охотников.

Патрушев, как пишет Кобзев, отметил на совещании, что за последние 30 лет число бурых медведей в России выросло более чем вдвое и превысило 300 тыс. особей. Вице-премьер отметил, что правительство сформирует перечень регионов, которым нужно дополнительное финансирование на регулирование численности зверя, и подготовит изменения в нормативную базу, чтобы власти на местах могли быстрее принимать такие решения.

Помимо Иркутской области, напряженная ситуация с хищниками и в Забайкальском крае, где 29 сентября ввели режим повышенной готовности. Как сообщило региональное минприроды, по данным на 1 октября были убиты 70 медведей, а охотникам назначили вознаграждение в 15 тыс. рублей за каждого зверя.