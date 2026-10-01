Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о сокращении высшего военного руководства и генеральских должностей в совокупности на 20%, а также объявил о запуске исследования будущего войны под руководством Илона Маска, Палмера Лаки и Ньюта Гингрича. Об этом он рассказал 30 сентября на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, сообщает Associated Press.

Выступая с обращением о состоянии вооруженных сил, Хегсет объяснил, из чего складывается названная им цифра. По его словам, около 10% генералов и адмиралов были уволены, а общее количество предусмотренных для высших офицеров должностей дополнительно сократили на 10%. Курс на уменьшение числа высших командиров глава Пентагона начал еще в прошлом году. Как отмечает Air & Space Forces Magazine, тогда он распорядился провести общее сокращение на 10%.

В том же выступлении Хегсет представил Project Meridian — исследование того, какие технологии и вооружения понадобятся американским военным в ближайшие десятилетия. Его сопредседателями станут руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь оборонной компании Anduril Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Курировать работу будет главный технологический руководитель Пентагона Эмил Майкл, сообщает Business Insider.

На подготовку результатов отведено 120 дней. Участникам предстоит определить перспективные направления военных технологий и возможности, которые США необходимо развивать. Согласно меморандуму, который приводит Breaking Defense, к работе планируют привлекать предпринимателей, разработчиков, специалистов по национальной безопасности и политиков вне Пентагона.

Параллельно Хегсет анонсировал создание отдельного командования автономных систем — Autonomous Warfare Command. Оно займется внедрением беспилотников, робототехники, искусственного интеллекта и систем управления во всех видах вооруженных сил.

Технологические инициативы сопровождались политическими заявлениями. По сообщению ARD, Хегсет вновь выступил против программ разнообразия, равенства возможностей и инклюзивности в армии. Критики главы Пентагона, отмечает телеканал, видят в кадровых изменениях стремление сформировать военное руководство, политически лояльное Трампу.