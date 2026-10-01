Новый созыв Госдумы станет «созывом победы», заявила RTVI вице-спикер, депутат от «Единой России» Виктория Абрамченко.

«С моей точки зрения, Дума IX созыва — это будет созыв победы. Второе направление, которое, с моей точки зрения, будет отличать девятый созыв от восьмого — это ставка на технологическое лидерство. Мировые державы уже начали эту гонку», — сказала Абрамченко.

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в свою очередь рассказала RTVI, что депутаты от «НЛ» снова внесут в Госдуму законопроект о профилактике домашнего насилия.

«Я вас заверяю, что мы будем его вносить в Государственную Думу ровно столько, сколько это необходимо. Потому что каждый раз мы получаем новые какие-то замечания, нам его возвращают обратно. Но мы будем дорабатывать и вносить дальше», — заявила Авксентьева.

Выборы в Государственную Думу IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. Из 450 мандатов «Единая Россия» получила 349, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Еще четыре кресла заняли самовыдвиженцы, одно досталось партии «Родина».

Председателем Госдумы в третий раз избран единоросс Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ).

В новом составе Думы будет 34 комитета, 20 из них возглавили представители «Единой России».