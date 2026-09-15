Резкое повышение цен на топливо спровоцировало в Сирии самые масштабные протесты со времени свержения Башара Асада почти два года назад. Демонстранты перекрывали дороги, жгли шины и блокировали колонны нефтяных цистерн, сообщает Reuters.

Поводом стало решение правительства повысить цены на нефтепродукты. Дизель подорожал на 40% — до 175 сирийских фунтов за литр, бензин АИ-95 — на 28%, АИ-90 — на 26%, бытовой и промышленный газ — примерно на 9%. (Yahoo Current)

Протесты прошли в нескольких регионах страны. Участники акций перекрывали ключевые трассы, в том числе дорогу между Дамаском и Алеппо, а также останавливали колонны сырой нефти, направлявшиеся к перерабатывающим предприятиям в центральной Сирии. Некоторые демонстранты потребовали отставки министров энергетики и экономики, а также руководителя Syrian Petroleum Company.

«Нам не нужны более высокие зарплаты. Мы хотим только снижения цен на дизель и другое топливо», — сказал Reuters участник протестов в Алеппо Яссер Салим. Другой демонстрант, Бассам аль-Али, обратился к президенту Ахмеду аш-Шараа со словами: «Мы просто хотим жить».

Представитель Минэнерго Сирии Абдельхамид Салат заявил, что повышение цен носит временный характер и связано с ростом стоимости закупок на мировом рынке и высокой зависимостью страны от импорта. По его словам, цены могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации.

Дополнительное давление на сирийский топливный рынок оказали перебои с внешними поставками и ремонт крупнейшего НПЗ страны в Баниясе. По данным Reuters, в 2026 году Сирия импортировала из России около 60 тыс. баррелей нефти в сутки. Завод в Баниясе был закрыт на трехмесячный ремонт.