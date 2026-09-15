Северный морской путь в Арктике может стать альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу, который перешел под контроль йеменских хуситов. Об этом заявил в разговоре с 360.ru экономист и политолог Александр Дудчак.

Он отметил, что Севморпуть может гарантировать проходимость грузовых судов, которым необходимо изменить свои маршруты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«И теоретически, и практически это возможно. Однако не всем государствам эта возможность будет доступна: речь идет только о партнерах России, о странах, которые не находятся в конфронтации с Россией», — пояснил эксперт.

По словам экономиста, эта альтернатива может открыть участникам рынка новые перспективы и позволит сэкономить существенное количество денег и времени. Дудчак подчеркнул, что главным плюсом Севморпути является безопасность танкеров и перевозимых грузов, потеря которых влечет за собой колоссальные убытки.

Конечная стоимость продукции, в свою очередь, отразится на ее конкурентоспособности, добавил Дудчак. Он выразил уверенность в том, что наиболее широкие перспективы в этом отношении открываются перед организациями из КНР, которые уже активно осваивают этот маршрут.

Экономист назвал самыми активными периодами транспортировки грузов по Севморпути лето и осень, когда ледовые условия наиболее мягкие. Дудчак добавил, что существенным фактором становится и глобальное потепление, из-за которого период навигации длится дольше.

Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Севморпути, сообщил 12 сентября замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, к 2030 году грузооборот с Китаем на этом маршруте может достичь 20 млн тонн, с Индией ― 5 млн.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о неуклонном росте интереса к Севморпути на фоне «общей геополитической турбулентности».

Чем важен Баб-эль-Мандеб

Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом на Аравийском полуострове и северо-восточной частью Африки. Это один из важнейших морских коридоров, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Пролив также служит южными воротами в Суэцкий канал. Через Баб-эль-Мандеб проходит 12% мировой торговли.

На прошлой неделе стало известно, что хуситы захватили портовый город Мокка и остров Перим (Майюн), фактически получив контроль над в Баб-эль-Мандебским проливом.

Этот морской коридор имеет важное значение еще и в контексте ирано-американского конфликта, приведшего к ограничению судоходства в Ормузском проливе. Как пишет Reuters, контроль поддерживаемых Тегераном хуситов над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану решающее преимущество над США в войне.