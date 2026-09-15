Сегодня в утреннем дайджесте RTVI: Financial Times выяснила, почему Франция добивается снятия санкций с Алишера Усманова, Bloomberg рассказал о нежелании канцлера Германии Фридриха Мерца сокращать помощь Украине, несмотря на недовольство избирателей. The Atlantic разбирает отношения Дональда Трампа с Си Цзиньпином, The Wall Street Journal — новые санкции США против ВТБ. Также в обзоре — раскол Великобритании и политическая борьба вокруг Марин Ле Пен во Франции.

Франция добивается снятия санкций с Усманова

Франция добивается исключения Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза, связывая этот вопрос с освобождением нескольких французских граждан, находящихся в Азербайджане, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Париж и Братислава заблокировали обычное продление санкционного списка примерно на 2 600 физических лиц и организаций, потребовав сначала обсудить исключение Усманова. Чтобы ограничения не прекратили действовать, страны ЕС согласились временно продлить их лишь на неделю.

Роль самого Усманова в возможном освобождении французских граждан из публикации неясна. Франция публично такую сделку также не подтверждала. Некоторые европейские чиновники опасаются, что подобный механизм создаст опасный прецедент, при котором задержание европейцев может использоваться как инструмент для переговоров о санкциях.

Мерц не намерен менять курс по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на растущее недовольство части немецких избирателей, пишет Bloomberg.

Мерц признал, что расходы на помощь Киеву стали одной из причин роста поддержки «Альтернативы для Германии». Однако менять политический курс он не собирается. По его оценке, успех России в конфликте создаст угрозу безопасности других европейских государств, включая саму Германию.

Давление на канцлера усилилось после неудачных для его партии региональных выборов. Некоторые соратники уже призывают его уйти, однако сам Мерц заявил, что намерен остаться и продолжить убеждать депутатов и избирателей в необходимости поддержки Украины.

Трамп может переоценивать личные отношения с Си

Хорошие личные отношения Дональда Трампа и Си Цзиньпина еще не означают, что Китай согласится на выгодные Вашингтону условия, пишет в The Atlantic бывший аналитик ЦРУ Джонатан Цзин.

По его мнению, американский президент переоценивает значение личной дипломатии. Во время торговых переговоров Пекин отвечал на давление США собственными ограничениями, в том числе на экспорт редкоземельных элементов, и продолжал добиваться уступок даже на фоне подготовки встреч лидеров.

Автор напоминает и о внутренней политике Китая: многолетнее знакомство с Си не спасало его прежних соратников от потери должностей. Для китайского лидера, делает вывод The Atlantic, личное расположение может сопровождать жесткий торг, но не заменяет государственных интересов.

США усилили давление на ВТБ из-за Ирана

The Wall Street Journal: U.S. Sanctions Russian Bank in Latest Target for Campaign Against Iran

США ввели дополнительные санкции против ВТБ, обвинив российский банк в содействии Ирану при обходе американских ограничений, пишет The Wall Street Journal.

По версии Минфина США, ВТБ участвовал в организации расчетов в рублях и риалах с иранскими банками и помогал перемещать замороженные иранские средства. Сам ВТБ находится под американскими санкциями с 2022 года.

Новые меры важны прежде всего для зарубежных партнеров российского банка. Вашингтон предупреждает, что иностранные финансовые организации, проводящие определенные операции с ВТБ, могут сами столкнуться с ограничениями, вплоть до потери доступа к банковской инфраструктуре США.

Финляндия приблизилась к французскому «ядерному зонтику»

Финляндия решила присоединиться к французской инициативе ядерного сдерживания в Европе, сообщает Bloomberg.

Речь идет о консультациях по французской ядерной доктрине, совместных учениях и возможном временном присутствии французской стратегической авиации на территории союзников. Финские военные смогут участвовать в таких мероприятиях обычными, неядерными силами.

При этом решение не означает размещения французских ядерных боеприпасов в Финляндии. Президент Александр Стубб заявил, что в мирное время ядерного оружия на территории страны не будет.

Три партии договорились менять устройство Великобритании

Шотландская национальная партия, валлийская Plaid Cymru и ирландская Sinn Féin договорились совместно добиваться изменения государственного устройства Великобритании, пишет The Telegraph.

Цели у них разные: SNP выступает за независимость Шотландии, Plaid Cymru — Уэльса, а Sinn Féin — за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия. Партии подписали меморандум и потребовали от Лондона не препятствовать будущим голосованиям о статусе этих территорий.

Единого плана распада страны при этом нет. Каждая территория, согласно договоренности, должна самостоятельно определять дальнейший путь. Британское правительство отвергло новые призывы к референдумам и заявило, что намерено сохранять единство королевства.

Во Франции ищут кандидата против Ле Пен

Марин Ле Пен лидирует в ранних опросах перед следующими президентскими выборами во Франции, однако ее противники пока не могут договориться о едином кандидате, пишет The Economist.

Между социалистами и умеренными правыми журнал насчитал не менее 15 потенциальных претендентов. Если они пойдут на выборы отдельно, голоса могут раздробиться, а во второй тур, по одному из сценариев, выйдут Ле Пен и лидер левых Жан-Люк Меланшон.

Однако проблема, отмечает The Economist, не сводится к поиску одной фамилии. Многие французские избиратели потеряли доверие к умеренным партиям, а сразу несколько потенциальных кандидатов работали при Эмманюэле Макроне и потому испытывают сложности с позиционированием себя как политической альтернативы. Журнал при этом напоминает: ранние французские опросы неоднократно ошибались, поэтому победа Ле Пен далеко не предрешена.