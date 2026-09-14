Сегодня в дайджесте RTVI: Bloomberg рассказывает, почему Трамп не поддержал призывы замедлить развитие ИИ, The Atlantic излагает предложение главы Anthropic Дарио Амодеи пустить независимых проверяющих внутрь лабораторий. Financial Times и The Wall Street Journal оценили реактивные «Герани» и скорость, с которой российская промышленность ставит новые образцы на поток. Также в обзоре — материал Bloomberg об арктическом саммите в Рованиеми.

Трамп поставил лидерство США выше призывов притормозить ИИ

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к призывам замедлить развитие искусственного интеллекта, поставив во главу угла сохранение американского лидерства перед Китаем, пишет Bloomberg. Сэм Альтман и Илон Маск инициативу главы Anthropic поддержали, но общего механизма замедления пока нет.

Внутри администрации подходы расходятся. Экономический советник Кевин Хассетт назвал независимый контроль разумным шагом. Дэвид Сакс, председатель Совета консультантов президента США по науке и технологиям, делает акцент на ответственности самих компаний за ущерб от их продуктов. Спор, таким образом, идет не только о скорости разработок, но и о том, кто должен устанавливать обязательные ограничения.

Отдельная трудность — международные договоренности. Глава Anthropic признает, что без надежной проверки соглашение с Китаем может оказаться нереалистичным: преимущество в ИИ имеет и военное значение.

Глава Anthropic предлагает пустить проверяющих внутрь лабораторий

Дарио Амодеи предлагает замедлить развитие самых мощных моделей, чтобы меры безопасности успевали за их возможностями, пишет The Atlantic. Его аргумент: конкуренция заставляет компании торопиться, тогда как сами разработчики видят в этом риски.

Конкретное предложение состоит в допуске независимых проверяющих внутрь лабораторий с доступом, сопоставимым с доступом сотрудников. Anthropic обязалась внедрить такой контроль, Сэм Альтман заявил, что OpenAI последует ее примеру. Дальше Амодеи предлагает согласовать ограничения между ведущими компаниями демократических стран, а затем добиваться международных договоренностей, включая Китай: иначе сдержанность одних обернется преимуществом для других.

Особенность материала — переход от общих предупреждений к конкретному механизму надзора. Но отраслевого соглашения пока нет, и его перспективы автор связывает с позицией Вашингтона. Критики возражают: правила, разработанные крупнейшими лабораториями, могут одновременно укрепить их положение и затруднить конкуренцию.

Новые российские беспилотники приближаются к крылатым ракетам

Россия превращает ударные беспилотники в более дешевый аналог крылатых ракет, пишет Financial Times о реактивных «Геранях-4» и «Геранях-5». Новые модели быстрее прежних и получили усовершенствованное наведение, поэтому украинской ПВО сложнее их перехватывать. По словам представителя воздушных сил Украины, которого цитирует газета, сбивать удается около 60% реактивных аппаратов против 90—95% других версий.

Главный акцент статьи сделан не на характеристиках оружия, а на организации производства. Изменения быстро внедряют в серийные изделия, проверяют в боевых условиях и дорабатывают по результатам применения. Опрошенные газетой эксперты связывают это с централизованным выпуском и относительной простотой конструкции.

Реактивные дроны дороже ранних «Гераней», но дешевле «Калибров» и Х-101. По логике FT, это позволяет применять их против более широкого круга объектов.

Россия ставит новое оружие на поток быстрее конкурентов

The Wall Street Journal: Russia Is Churning Out Smart, Cheap New Weapons Faster Than Ukraine or the U.S.

Россия умеет не только разрабатывать новые вооружения, но и быстро запускать их массовое производство — именно это, по мнению опрошенных The Wall Street Journal специалистов, недооценили ее противники. Реактивные беспилотники «Герань» и ракеты «Бандероль» занимают промежуточное место между дешевыми дронами и дорогими крылатыми ракетами.

Скорость разработок собеседники газеты объясняют коротким циклом: инженеры меняют конструкцию, проверяют ее в боевых условиях и сразу передают удачные решения в производство. По их оценкам, заметную роль играют китайские двигатели и электроника гражданского и военного назначения. Пекин утверждает, что контролирует экспорт таких технологий.

Для обороняющейся стороны проблема еще и в стоимости: постоянно расходовать дорогие зенитные ракеты на сравнительно дешевые цели трудно, поэтому разработчики перехватчиков ищут более доступные решения. При этом газета предостерегает от чрезмерного внимания к одним дронам — те же эксперты указывают на угрозу со стороны управляемых бомб и баллистических ракет.

Финляндия просит у ЕС денег на Арктику

На саммите в Рованиеми Финляндия добивается увеличения европейского финансирования Арктики, связывая безопасность северных границ с интересами всего ЕС, пишет Bloomberg. Премьер Петтери Орпо предлагает направить больше средств на автомобильные и железные дороги, позволяющие перебрасывать войска, а также на связь и спутниковые технологии. Свои доводы он подкрепляет близостью Кольского полуострова, где размещены Северный флот и подлодки с баллистическими ракетами. Финские военные, по данным агентства, ожидают усиления российской группировки в регионе после завершения конфликта на Украине.

Практическая сторона инициативы выходит за рамки обороны. Обсуждается совместное использование или владение ледоколами, а Финляндия предлагает европейским партнерам собственные технологии судостроения. То есть для Хельсинки речь идет одновременно о безопасности, развитии инфраструктуры и заказах промышленности.

Конкретной суммы на арктические приоритеты Финляндия пока не назвала. Призыв выделить дополнительные ресурсы содержится в проекте итогового заявления, который еще может измениться.

Несогласие с Вашингтоном сплотило БРИКС

Несогласие с политикой Вашингтона помогло странам БРИКС согласовать общую позицию, несмотря на внутренние разногласия, пишет Financial Times. На саммите в Нью-Дели лидеры приняли декларацию против протекционизма и экономических санкций и призвали к дипломатическому урегулированию конфликта в Персидском заливе.

Участники видят в объединении разные возможности: Россия предлагает партнерам поставки сырья на фоне перебоев, Китай продвигает технологическое сотрудничество, включая ИИ, Индия добивается большего влияния развивающихся стран на международные решения. Показательный эпизод саммита — встреча президента Ирана с наследным принцем Абу-Даби, о конкретных результатах которой не сообщается.

Единство при этом достигнуто преимущественно за счет широких формулировок, подчеркивает FT. Разногласия о сотрудничестве в сфере безопасности и реформе международных институтов остались. Главный результат, по смыслу статьи, — согласованная дипломатическая позиция, а не превращение БРИКС в военно-политический блок.

Канада примеряет статус ассоциированного члена ЕС

Канада хочет меньше зависеть от американского рынка и собирается расширить торговлю и сотрудничество с Европой, пишет The Wall Street Journal. После срыва переговоров с США премьер Марк Карни ускорил обсуждение соглашений с ЕС. Речь идет не о вступлении в Евросоюз, а о более тесных связях в отдельных отраслях.

Обсуждаются поставки канадского газа и минералов, совместное производство военной техники, строительство дата-центров и упрощение работы специалистов по обе стороны Атлантики. Пока это предложения, а не утвержденные проекты, хотя сотрудничество в энергетике, технологиях и обороне уже предусмотрено официальными договоренностями Канады и ЕС.

Главное препятствие автор видит в структуре торговли: около двух третей канадского экспорта идет в США, и европейские покупатели не заменят американских автоматически. Кроме того, европейские чиновники опасаются, что Оттава использует переговоры прежде всего для получения уступок от Вашингтона.

Разочарование в Трампе не переходит в голоса за демократов

Разочарование в Трампе не означает готовности голосовать за демократов, показывает анализ The Economist. Часть его прежних сторонников говорит, что скорее пропустит выборы или пока не определилась. Опросы фиксируют снижение поддержки президента среди республиканцев и различия в готовности избирателей идти на участки.

Разрыв объясняется на примере молодого подрядчика из Огайо: в 2024 году ему нравился лозунг «America First», но теперь он недоволен расходами на конфликт с Ираном и намерен остаться дома. Авторы связывают разочарование с дороговизной и несбывшимися ожиданиями снижения цен.

При этом недовольство президентом у части избирателей соседствует с недоверием к демократам — особенно по вопросам миграции и преступности. Поэтому в материале The Economist предлагается различать три составляющих: отношение к Трампу, выбор партии и само желание голосовать. Падение популярности президента еще не определяет исход выборов.