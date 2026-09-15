В ночь на 15 сентября в нескольких российских регионах объявляли угрозу атаки беспилотников. В Самарской области вводили режим «Ковер» и ограничения в воздушном пространстве, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Позднее Федорищев рассказал, что Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА. По его данным, российские военные и мобильные огневые группы сбили и подавили несколько десятков беспилотников. На местах работали экстренные службы.

Губернатор также напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА и работы средств ПВО. Других подробностей о возможных повреждениях или пострадавших в этом сообщении он не приводил.

В Таганроге Ростовской области в ту же ночь работали силы ПВО, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Минобороны России также сообщило, что расчеты войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. По данным ведомства, цель выявили разведывательные беспилотники, после чего координаты передали расчетам ударных дронов. Уничтожение объекта, как утверждает Минобороны, подтвердили средствами объективного контроля.