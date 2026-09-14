Дежурные силы ПВО уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря. Минобороны России приводит данные об атаках с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября.

Наиболее интенсивной атаке подверглась Ростовская область: силы ПВО отразили налет около 50 БПЛА на Ростов-на-Дону, Таганрог, Аксай и 16 районов региона. Есть повреждения на земле, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Сочи из-за падения обломков беспилотника пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили восемь беспилотников над тремя районами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс».

Атака затронула и другие регионы юга и центра страны. В Белгородской области при ударе по коммерческому объекту в Шебекино пострадали женщина и ее 13-летняя дочь — врачи диагностировали у них акубаротравмы, сообщил региональный оперштаб. В Брянской области дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок, еще один беспилотник ударил по автомобилю с супругами в селе Сачковичи — пострадавших доставили в больницы, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. В Севастополе пострадали два человека, находившиеся на улице во время отражения атаки, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Донецкой Народной Республике при ударе дрона по автомобилю погибли три человека, включая подростка, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Из-за атак Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара, Тамбова, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы, Грозного и Калуги.

По данным Минобороны, за сутки 13 сентября, с 8:00 до 20:00 мск, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Крымом и акваторией Черного моря.