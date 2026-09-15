Министр ВВС США Трой Мейнк заявил о размещении американского оружия на орбите

США располагают оружием на орбите, предназначенным для «контроля космического пространства» и защиты американских сил от действий противников. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк на конференции Air, Space & Cyber, сообщает Air & Space Forces Magazine.

«Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают на орбите средствами контроля космического пространства, способными защищать объединенные силы от враждебных действий противников», — сказал Мейнк.

Air & Space Forces Magazine назвало слова министра самым прямым на данный момент признанием Пентагона того, что США располагают действующими вооружениями в космосе. Ранее американские чиновники говорили о необходимости развития подобных систем, однако избегали прямых заявлений о наличии оружия на орбите.

После выступления Мейнк заявил журналистам, что раскрытие информации о вооружении в космосе было преднамеренным, а формулировка — «очень хорошо продуманной». При этом министр отказался сообщить, о каком именно оружии идет речь, является ли оно кинетическим или некинетическим, сколько таких систем находится в космосе и проходили ли они испытания.

«Критически важно, чтобы мы сохраняли свое превосходство не только в воздухе, но и в космосе. Поэтому нам пришлось предпринять шаги, чтобы в случае угрозы мы могли с ней справиться», — сказал он.

Мейнк объяснил раскрытие самого факта существования оружия необходимостью стратегического сдерживания. По его словам, США более десяти лет наблюдают за развитием Россией и Китаем средств, способных создавать угрозу американским космическим системам.

Одновременно США разрабатывают космические перехватчики для системы противоракетной обороны «Золотой купол». Мейнк сообщил, что программа менее чем за год прошла путь от заключения первоначальных контрактов до создания готового к полету оборудования. Первоначальные возможности системы планируется развернуть к 2028 году.