Увеличение стоимости алкоголя, более строгое регулирование рынка, изменение образа жизни россиян и смена поколений потребителей привели к рекордному снижению употребления спиртного в стране за 30 лет. Об этом заявил в разговоре с KP.RU эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

Как следует из данных Минздрава, по итогам августа 2026 года этот показатель достиг 7,52 литра чистого спирта на человека — минимального уровня с 1996 года, когда этот индикатор составлял 7,5 литра, пишет издание. При этом Росстат сообщает со ссылкой на официальные продажи, что за 2025 год на одного человека приходилось всего 6,16 литра чистого спирта.

Черниговский подтвердил наличие тенденции к уменьшению потребления спиртного и отметил, что больше всего это затронуло сектор крепких напитков. Он напомнил, что с годами уменьшается доля граждан, чьи вкусы сформировались в эпоху СССР, когда лидирующие позиции в структуре алкогольной активности занимала водка.

«Главное изменение — Россия стала значительно меньше пить водки», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что за последнее время акцент сместился на пиво и пивные напитки, в то время как ассортимент вина, ликероводочных изделий и коктейльных форматов стал заметно более разнообразным.

«Но говорить о полностью здоровой модели потребления пока преждевременно: основную часть абсолютного алкоголя в легальном обороте по-прежнему дают водка и пиво с пивными напитками», — добавил Черниговский.

Говоря о спаде интереса к спиртному среди молодежи, эксперт обратил внимание, что эта категория россиян демонстрирует оздоровление образа жизни и по другим направлениям, снижая объемы потребления сигарет, вейпов и энергетиков.

При этом он выразил сомнение в точности официальных данных тридцатилетней давности, сославшись на свои собственные исследования.