В Великобритании командира из структур НАТО отстранили от службы из-за его романа с уроженкой СССР, которую заподозрили в шпионаже для Москвы. Об этом сообщает The Telegraph.

Испанский высокопоставленный офицер служил в штаб-квартире Союзного морского командования (MARCOM) в Нортвуде на юго-востоке Англии. Среди прочего там отслеживают российские подводные лодки и военные корабли, а также нефтяные танкеры так называемого теневого флота РФ.

В октябре 2024 года военнослужащий познакомился в Tinder с Яниной Уайт, которая родилась в Советском Союзе, в детстве переехала в Польшу, а в подростковом возрасте — в Великобританию. Сейчас она живет в Лондоне. Ей 49 лет.

Как пишет газета, Уайт не подвергалась аресту и ни одно расследование не доказало, что она является иностранным агентом. Сама женщина отрицает обвинения в шпионаже, утверждая, что стала жертвой дискриминации из-за своего русского происхождения.

Вместе с тем она рассказала, что в августе нынешнего года она ездила в Петербург навещать больного отца. Тогда ее пригласил на кофе некий сотрудник ФСБ по имени Андрей и два часа расспрашивал о ее отношениях с морским офицером НАТО и о расследовании.

«Меня спрашивали, знаю ли я что-нибудь о работе [бывшего партнера]. Я ответила, что нет. У нас дома было правило, что он не говорит о своей работе. Я знала, что он имеет дело с российским теневым флотом и подводными лодками. Но дома категорически запрещалось обсуждать какие-либо подробности по этому поводу», — сообщила Уайт.

По ее словам, половина вопросов касались того, как именно они познакомились, как появились подозрения в шпионаже и что она сама об этом думает. Также сотрудник российской спецслужбы, которого она описала как «очень приятного человека», расспрашивал ее о родственниках и бывшем муже.

На вопрос о том, в каких отношениях с военнослужащим НАТО она состоит на данный момент, Уайт ответила, что они больше не общаются. На одном из фото, опубликованных газетой, женщина позирует на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади, положив руку на плечо картонного изображения российского президента Владимира Путина.

Знакомство, поездка на базу НАТО и попытка проникнуть в MARCOM

Согласно статье, Янина Уайт попала под подозрение в декабре 2024 года. Испанец тогда пригласил ее на рождественскую вечеринку в офицерской столовой в Нортвуде, ей выписали однодневный пропуск на посещение военной базы с сопровождающим.

В первой половине 2025 года в MARCOM возникли опасения по поводу безопасности из-за отношений офицера с уроженкой СССР. Она оказалась любительницей стрелять из винтовки и нередко посещала тир в Базилдоне, графство Эссекс.

НАТО и Испания начали расследование. Великобритания в нем не участвовала, поэтому испанские власти решили приостановить допуск своего военнослужащего к секретной информации. В июне 2025 года пропуск офицера отозвали «до завершения проверки безопасности».

Всего через 10 дней, несмотря на расследование, испанцу предоставили доступ в штаб морских ударных сил и поддержки НАТО в Оэйраше, Португалия, где он присутствовал на мероприятии, посвященном вопросам обороны. Туда он также взял с собой Янину Уайт.

«Пока у него был доступ ко всем этим сверхзащищенным компьютерам и данным где-то в другом месте, я сидела у бассейна, пила кофе и чай и наслаждалась отдыхом», — рассказала она и добавила, что провела два дня «на, вероятно, самой охраняемой базе НАТО в Европе».

Женщина утверждает, что там ей было «скучно».

В июле 2025 года испанские власти отозвали назначение своего офицера на службу в MARCOM.

В конце августа того же года он, Уайт и третий неназванный человек «попытались попасть в Нортвуд, якобы чтобы пообедать», говорится в материалах расследования. Испанский военный, чей пропуск на тот момент был приостановлен, солгал, что потерял его, и запросил гостевые документы для своих спутников.

Как утверждается, офицеру и его гостям было отказано во въезде и рекомендовано покинуть территорию, однако Янина Уайт отказалась это сделать. Она заявила, что является адвокатом испанца и что их должны пропустить, чтобы он смог забрать часть своих вещей.

Служба безопасности так и не пропустила их и вызвала полицию. После этого испанец и его русская подруга просто ушли, их не задержали.

Последствия для фигурантов расследования

Испанский военнослужащий позднее жаловался командующему британским флотом, что обвинения оказали «огромное» влияние на его карьеру после 35 лет безупречной службы. Он написал, что «подвергается постепенному и продуманному процессу социальной и профессиональной изоляции».

Янина Уайт утверждает, что в сентябре 2025 года ее бывший партнер, вернувшийся в Испанию, пытался покончить с собой. Она сама подала несколько жалоб в связи с обвинениями и добивается судебного пересмотра причин, по которым должностные лица в Нортвуде назвали ее «угрозой безопасности».

Женщина также подала иск против британского Минобороны, утверждая, что обвинения были выдвинуты против нее дискриминационно — только из-за места рождения.

«Вся государственная машина обращалась со мной как с врагом. Я жила во враждебной среде как „русская шпионка“», — сказала она.

Уайт отрицает, что пыталась незаконно проникнуть в штаб-квартиру в Нортвуде. По ее мнению, сплетни о том, что она шпионка, распространили партнерши других офицеров на базе, а затем слухи были переданы сотрудникам контрразведки НАТО.