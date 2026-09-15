Учения «Рубеж-2026», активная фаза которых началась в Казахстане, дают понять странам Запада, что в случае возможной агрессии будет дан серьезный ответ. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он напомнил, что западные страны постоянно проводят учения у российских границ, в том числе вблизи от Калининградской области, и для России важно спроецировать свою готовность противостоять угрозам на любой приграничный регион, где может потребоваться защита.

«В связи с этим и проводятся учения. Естественно, мы тоже даем понять, что просто так там ничего не будет, очень тяжелая история может возникнуть в результате этих агрессивных действий Запада против наших стран, особенно против Российской Федерации», — сказал депутат.

Маневры с участием воинских контингентов России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, также позволяют обеспечить безопасность союзных государств-членов ОДКБ от действий недружественных стран, отметил Колесник.

«Я думаю, что там есть более, так сказать, четко сформулированные вещи, которые в боевом приказе по проведению учений указываются, но это уже закрытая тема. Но понятно, о чем идет речь. Туман войны никто не отменял», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Колесник также выразил надежду на то, что руководство стран Запада примет во внимание риски, которые влечет за собой неосмотрительное поведение, и придет к разумным выводам, касающимся сферы безопасности. «Добром для этих агрессивных стран это не закончится. Они, я думаю, наблюдают внимательно за учениями», — заключил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал усилить военные учения НАТО у Калининградской области. В Кремле заявили, что обеспечивают безопасность региона.