Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину ответную телеграмму на поздравление по случаю 78-й годовщины основания Северной Кореи. В послании он пообещал неизменно поддерживать российского президента и Россию, передает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Дорогой друг корейского народа, товарищ Владимир Путин, сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын заявил, что намерен и дальше расширять сотрудничество с Москвой на основе «дружбы, добрососедства и взаимной помощи», а также союзнических отношений между двумя странами. Как отмечает Reuters, северокорейский лидер вновь связал поддержку России с конфликтом на Украине.

«Я твердо уверен в победе России в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. И обещаю неизменно поддерживать Вас и братский российский народ. Желаю Вам и российскому народу, чтобы на пути к будущему всегда были только победа и слава», — написал Ким Чен Ын.

Путин ранее направил северокорейскому лидеру поздравление с годовщиной основания КНДР. В нем российский президент заявил о намерении продолжать тесное взаимодействие с Пхеньяном и развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Документ предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.