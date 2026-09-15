Йеменские хуситы нанесли новую серию ракетных и беспилотных ударов по Саудовской Аравии на фоне обострения вокруг Ормузского пролива. В результате атаки пострадали 13 мирных жителей, сообщает Reuters.

По данным агентства, хуситы заявили о запуске десятков ракет и дронов по военной авиабазе в Хамис-Мушайте на юге королевства. Целями они назвали ангары, радиолокационные системы, взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов. В нескольких городах Саудовской Аравии объявляли экстренные предупреждения.

Одновременно хуситы укрепляют позиции на западном побережье Йемена. В последние дни они взяли под контроль остров Перим у входа в Красное море и приблизились к району Баб-эль-Мандебского пролива — одному из ключевых маршрутов мировой торговли.

Ситуацию осложняет остановка саудовского нефтепровода East-West, построенного для поставок нефти к Красному морю в обход Ормузского пролива. Он вышел из строя после воздушной атаки 10 сентября. Саудовская Аравия возложила ответственность за нее на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования в Ираке.

По оценкам трейдеров, которых приводит Reuters, длительная остановка нефтепровода может вывести с рынка объем, эквивалентный примерно 4% мировых поставок нефти. На этом фоне Brent в азиатских торгах 15 сентября поднялась примерно до $107 за баррель.

Дополнительную напряженность создал перенос переговоров Ирана со странами Персидского залива о ситуации в Ормузском проливе. До начала конфликта через него проходило около 20% мирового нефтяного экспорта.

США пока воздерживаются от прямого военного вмешательства. Источники Reuters сообщали, что Вашингтон отказался от просьбы Эр-Рияда нанести удары по хуситам, ограничившись разведывательной и информационной поддержкой.