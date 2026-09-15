Министерство финансов Люксембурга передало прокуратуре и финансовому регулятору сведения о возможном обходе санкций и инсайдерской торговле бывших руководителей Gazprombank Luxembourg. Поводом стало расследование Financial Times, сообщает газета.

По данным FT, речь идет о четырех бывших менеджерах люксембургского подразделения банка. Газета утверждает, что после введения европейских ограничений против России они покупали подешевевшие еврооблигации «Газпрома», а затем обменивали их на выпущенные в России бумаги с той же номинальной стоимостью.

Financial Times оценила потенциальную прибыль от более чем 50 таких операций более чем в €9 млн. При этом сам факт получения прибыли еще не означает нарушения закона, а юридическую оценку действиям бывших руководителей должны дать надзорные органы и прокуратура.

Интерес к сделкам возник не впервые. В марте 2023 года финансовый регулятор Люксембурга CSSF уже проводил проверку Gazprombank Luxembourg. По данным FT, тогда регулятор ограничился требованиями изменить внутренние процедуры банка и не стал применять санкции к менеджерам.

Теперь министр финансов Люксембурга Жиль Рот заявил, что вопрос о возможных нарушениях относится к компетенции судебных органов. Материалы также направлены в CSSF для дополнительной оценки. Один из бывших руководителей отверг обвинения в неправомерных действиях, другие публично их не комментировали.

Gazprombank Luxembourg ранее входил в группу «Газпромбанка» и работал с международными клиентами. Американская санкционная база указывает GPB International SA в Люксембурге как связанную с Gazprombank структуру. (Sanctions List Search)