Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе. Он напомнил, что скоро зима, отвечая на вопрос о достаточности газовых резервов к отопительному сезону. Об этом сообщает ТАСС.

«В Европе будет зима», — сказал Миллер с легкой улыбкой.

После этого Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоулян обсудили вопросы стратегического партнерства в рамках ВЭФ, сообщает «Газпром». Особое внимание в ходе переговоров было уделено готовности к началу поставок российского газа в Китай по «дальневосточному» маршруту.

По информации компании, реализация данного проекта соответствует запланированному графику. Следующим этапом в рамках реализации проекта запланированы пусконаладочные работы.

«Газпром» подчеркнул, что запуск дальневосточного маршрута станет важным шагом для развития газового сотрудничества между Россией и Китаем, а также укрепит архитектуру надежных поставок на многие десятилетия. В настоящее время поставки российского газа в Китай осуществляются по газопроводу «Сила Сибири» (восточный маршрут) в соответствии с долгосрочным договором купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

ЕС рискует столкнуться с одной из самых сложных зим за последние годы из-за низкого уровня заполнения газовых хранилищ и нестабильности на мировом энергетическом рынке. Такой прогноз в беседе с RTVI сделали эксперты, включая директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, декана факультета финансовой экономики МГИМО Игбала Гулиева и доцента департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Олега Анашкина.

Возвращение поставок российского газа в ближайшие годы, по мнению экспертов, представляется маловероятным. Разговоры о возобновлении поставок ведутся лишь в Венгрии и Словакии, при этом политический курс Европейского союза на отказ от российского газа сохраняется неизменным.