Двое жителей Алматы получили по пять суток административного ареста после публикации в TikTok ролика с нецензурной бранью и оскорбительными выражениями. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Видео обнаружили сотрудники полиции Наурызбайского района Алматы во время мониторинга социальных сетей. На записи двое молодых людей использовали нецензурную лексику и оскорбительные выражения. При этом авторы представляли ролик как юмористический контент.

Полицейские установили личности участников видео. Ими оказались 25-летний Ибраим Стамбеков, известный как Ибра Тайкен, и 21-летний Абай Абдыханов. Суд признал обоих виновными и назначил каждому по пять суток административного ареста.

В МВД подчеркнули, что использование нецензурной брани и оскорбительных выражений в публичном информационном пространстве может повлечь административную ответственность. В ведомстве также заявили, что юмористическая подача не освобождает авторов от ответственности за содержание опубликованного материала.

Стамбеков и Абдыханов являются блогерами и юмористами. На Instagram* Стамбекова подписаны более 400 тыс. человек, у Абдыхова — более 110 тыс. подписчиков.

Это не первый случай привлечения казахстанских пользователей соцсетей к ответственности за нецензурную брань. Ранее двух 24-летних жительниц Кызылорды оштрафовали после прямого эфира в TikTok из кафе, во время которого они использовали ненормативную лексику. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

*деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена