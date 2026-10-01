В столице Монголии Улан-Баторе водители оставили автомобили и устроили шествие по центру города в знак протеста против неспособности властей устранить дефицит топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правительство и профильный министр заявляли о начатой ими работе по ввозу топлива и его своевременному распределению. Возникший дефицит они объясняют сокращением поставок из России, которая недавно полностью запретила экспорт дизеля. Тем не менее, по словам митингующих, нет признаков того, что проблема решается.

«Недовольство людей вызвано не только длинной очередью, но и тем, что ради удовлетворения самых базовых потребностей приходится тратить столько времени и сил», — пишет издание.

Подробности происходящего приводит News.mn: автомобилисты перекрыли движение у площади Сухэ-Батора и устроили митинг, жалуясь на отсутствие бензина на АЗС и необходимость ночевать в очередях за топливом.

Eagle.mn уточняет, что шествие прошло мирно, хотя его участники мешали дорожному движению. Колонна переместилась от Дома правительства на проспект Мира, после чего митингующие перекрыли перекресток у Центрального почтамта.

По их словам, частные предприниматели из-за нехватки топлива не могут вести бизнес. Многие опаздывают на работу, потому что вынуждены были пересесть с личного автотранспорта на общественный.

«Цены на товары растут, работать тяжело. В холод автобусов не хватает, детей в школу и детский сад отвезти не получается», — говорили участники акции.

По их словам, топливо заметно подорожало, но при этом по-прежнему остается недоступным.

Как сообщает издание Zuv со ссылкой на протестующих, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива, другие раздают номерки и продают бензин с ограничениями.

Женщина-таксист, которая в одиночку растит трех детей, рассказала, как заняла очередь на заправку с трех часов ночи, но вынуждена была отъехать, чтобы отвезти ребенка в школу, а по возвращении ей не уступили место.

«Теперь уже чуть не плачу. Ночевать в очереди ради бензина — это уж слишком», — посетовала она.

По ее словам, залить полный бак она может позволить себе только после зарплаты и детских выплат. Нынешние почти 12 часов ожидания лишают ее заработка: прежде она развозила детей по утрам, а в промежутках зарабатывала частным извозом. Женщина утверждает, что сотрудники заправок порой отпускают топливо знакомым вне очереди.

Другая участница митинга возмутилась, что ей приходится стоять в очереди за бензином, вместо того чтобы заниматься домашним хозяйством и делать с ребенком уроки.

Частный предприниматель, бизнес которого завязан на выездах к клиентам в сельскую местность, рассказал, что без машины не может работать, а приближение зимы его пугает, поскольку он не верит в улучшение ситуации.

«Министр говорил, что проблем не будет, что они стараются. Но на деле очереди становятся только больше», — сказал он.

Еще один митингующий раскритиковал решение властей построить новые резервуары для хранения топлива. По его словам, сначала надо разобраться с текущим дефицитом, а уже потом принимать стратегические решения по профилактике подобных кризисов на будущее. Мужчина заявил, что Монголии нужен еще как минимум один НПЗ для производства бензина.

«Правительство, на мой взгляд, работает очень плохо. Из-за этого народ попадает в большие затруднения. Люди целыми днями стоят в очередях и теряют время, чтобы получить самое необходимое», — заключил он.

По оценкам монгольских СМИ, запасов бензина АИ-92 в стране хватает всего на пять—шесть суток.