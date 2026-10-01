У «Новых людей» есть креативные идеи по поводу того, как «залатать дыры» в федеральном бюджете на 2027 год, заявила RTVI замглавы фракции в Госдуме Сардана Авксентьева. Среди них — продажа красивых номеров, что, по оценке парламентариев, может принести до 25 млрд рублей.

«Уже есть понимание, что бюджет-2027 будет очень непростым, но в непростые времена нужны какие-то красивые решения. И у партии “Новые люди” есть здравый подход, когда мы предлагаем дыры, которые возникают там или здесь, закрывать за счет умных решений, а не за счет наших граждан», — сказала Авксентьева.

В качестве примера парламентарий привела «политику умного протекционизма», которую депутаты продвигали с 2023 года, — по некоторым оценкам, она принесла в бюджет страны от 163 до 200 млрд рублей.

«И вот еще одно наше решение, надеюсь, Государственная дума скоро его поддержит. Это легализация продажи красивых номеров. Это еще 25 млрд рублей», — сообщила Авксентьева.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027—2029 годы. Главный финансовый документ страны базируется на прогнозе, согласно которому в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, в 2029-м — на 2,4%. Расходы в 2027 году планируются на уровне 48,8 трлн рублей, в 2028-м — 50,9 трлн, а в 2029-м — 53,9 трлн рублей.

Доходы запланированы на уровне 43,3 трлн, 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета зафиксирован в сумме 5,44 трлн рублей.

Кроме того, в документе заложен рост прожиточного минимума на 6,8% — до 20 227 рублей, МРОТ увеличится также на 6,8% — до 28 935 рублей.

Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля на 6,8%, с 1 апреля на 3,3%, следует из проекта федерального бюджета.