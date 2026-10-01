Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам к 2028 году сократить популяцию инвазивных комаров в Вашингтоне на 90%, а клещей — на 50%. Соответствующий исполнительный указ опубликован Белым домом.

Разработать и начать реализовывать специальную кампанию должны Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства, Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Управление общих служб при участии Министерства здравоохранения. На подготовку программы ведомствам отвели 60 дней.

Главными целями названы азиатский тигровый комар и желтолихорадочный комар — инвазивные виды, распространившиеся на территории США. В Белом доме заявили, что они способны переносить лихорадку Западного Нила, денге, вирус Зика и чикунгунью. Клещи, в свою очередь, связаны с распространением болезни Лайма, бабезиоза, пятнистой лихорадки Скалистых гор и других заболеваний.

Власти намерены уничтожать места размножения насекомых за счет изменения ландшафта и систем водоотведения, контролировать численность грызунов и оленей, которые служат переносчиками клещей, а также испытывать более современные биологические технологии.

В частности, EPA поручено разработать правила применения методов стерилизации насекомых, безопасной генетической модификации и полезных бактерий. Один из известных подходов предусматривает выпуск самцов комаров, которые не способны производить жизнеспособное потомство либо заражены бактериями рода Wolbachia, препятствующими размножению или распространению вирусов.

Министерству здравоохранения отдельно поручено стимулировать создание средств диагностики, профилактики и лечения инфекций, переносимых комарами и клещами. В течение 90 дней ведомство должно запустить новые исследовательские программы, в том числе по синдрому альфа-гал — аллергии на красное мясо, которая может развиться после укуса некоторых видов клещей.

Белый дом рассматривает Вашингтон как испытательный полигон для новой системы борьбы с комарами. Если программа окажется успешной, примененные в столице методы предполагается распространять на другие регионы США.