В Подмосковье при ночной атаке беспилотников погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА увеличилось до двух. В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся в доме женщина пострадала. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа», — сообщил он.

Всего, по уточненным данным областных властей, пострадали девять человек. Как отметил губернатор, в деревне Покровское Волоколамского округа мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу, в Истре госпитализировали жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. Еще трем людям в деревне Ляхово Домодедовского округа медики помогли на месте, от госпитализации они отказались.

Воробьев добавил, что над областью уничтожены и подавлены 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. По его информации, повреждены 47 частных домов в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре. В Истринском округе, по первым данным, повреждены десять домовладений в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки.

В селе Лобаново под Домодедовом в частном доме произошел пожар, а в многоквартирном выбиты окна и остекление балконов четырех квартир, уточнил Воробьев. Люди там не пострадали, эвакуация не потребовалась, добавил он. Повреждены и окна соседней котельной.

Кроме того, повреждены три автомобиля: два в Истре и один в Ступине. В деревне Литвиново Солнечногорского округа на территории склада произошел пожар, его уже потушили, рассказал глава региона.

Во всех пострадавших населенных пунктах продолжают работать экстренные и коммунальные службы. «Сейчас важно как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов», — написал губернатор. По его словам, все необходимые поручения руководителям муниципалитетов и профильным службам даны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 5 октября до 5:00 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, уничтожили на дальних рубежах, 105 — на подлете к столице. После 5:00 мэр отчитался еще о 68 сбитых аппаратах, летевших на город.

По информации Минобороны, ночью над регионами России были перехвачены и уничтожены 868 дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом и над Азовским морем.