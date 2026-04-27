Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 27 апреля погода в Москве ухудшится, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Гидрометцентр объявил в столице и Подмосковье «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности.

В течение дня ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами до 23 м/с.

Уже зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега.

Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Мэрия просит горожан заранее планировать маршрут движения.

Мокрый снег выпал в Москве в ночь на понедельник, 27 апреля. За последние сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков.

Осадки в виде мокрого снега в Москве могут сохраниться до вечера вторника, 28 апреля, сообщил столичный департамент транспорта. Автомобилистам, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуют сегодня пересесть на общественный транспорт.

В связи с непогодой МЧС призвало автомобилистов парковаться в безопасных местах, вдали от деревьев, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой возможны пробки на дорогах, увеличение числа ДТП и обрушение широкопролетных крыш зданий и сооружений, предупредили в МЧС.

Временно было приостановлено движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская» «синей» ветки метрополитена из-за упавшего на пути дерева. Позже движение на этом участке восстановили.

Аренда электросамокатов и велосипедов в Москве временно приостановлена из-за непогоды. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.

Семь поездов Павелецкого направления в Москву отстают от графика до 2,5 часа из-за непогоды, сообщила Федеральная пассажирская компания.

В аэропорту Внуково вылет некоторых авиарейсов был отложен из-за метеоусловий. Позже вылеты ранее задержанных рейсов возобновили.