Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла 27 апреля прилетят в Вашингтон, несмотря на стрельбу на ужине для журналистов Белого дома, на котором присутствовал и президент СШ Дональд Трамп. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«После обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по рекомендации правительства мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств состоится, как и планировалось», — заявил представитель дворца.

Визит британской королевской четы приурочен к 250-летию со дня независимости Соединенных Штатов и продлится до 30 апреля. В программе у короля Карла III частное чаепитие с Трампом, выступление перед Конгрессом, а также участие в государственном ужине и посещение Нью-Йорка и Вирджинии.

Ранее Reuters сообщало, что власти округа Колумбия по ошибке вывесили у Белого дома несколько флагов Австралии вместо британских.

«Пятнадцать австралийских флагов ненадолго появились среди более чем 230 флагов, вывешенных для приветствия британского короля в столице США в понедельник. Позже их заменили британскими», — пишет агентство.

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton проходил торжественный ужин с участием журналистов Белого дома, Трампа, его жены Мелании, вице-президент Джей Ди Вэнса и других сотрудников администрации. В этот момент в отель ворвался мужчина и открыл стрельбу, в результате чего был ранен агент Секретной службы. Стрелка задержали, опознав его как 31-летнего учителя из Калифорнии Коула Томаса Аллена.