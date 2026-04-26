Британский король Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой отправится в США. Их визит в Соединенные Штаты продлится с 27 по 30 апреля, а главная задача — укрепить «особые отношения» между Вашингтоном и Лондоном, отмечает агентство Reuters.

«Мелания и я рады сообщить, что Их Величества король и королева Великобритании посетят США с историческим государственным визитом 27-30 апреля, частью которого станет прекрасный банкет в Белом доме вечером 28 апреля», — написал глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Государственный визит приурочен к 250-летию провозглашения независимости США от Великобритании. Как сообщает Reuters, Карл III в сопровождении своей жены начнет четырехдневную поездку 27 апреля с частного чаепития с Трампом, после чего выступит перед Конгрессом, а также примет участие в государственном ужине и посетит Нью-Йорк и Вирджинию.

«Он [Трамп] — ярый роялист. У него одно отношение к британскому правительству, но британская монархия — это совершенно другое, и Трамп большой ее поклонник. Он обожал покойную королеву и всегда был большим поклонником короля. Для него это важный момент», — рассказал Reuters королевский биограф Роберт Хардман.

По словам бывшего британского посла в Вашингтоне Найджела Шейнвальда, этот визит королевской четы не предназначен для того, чтобы «сгладить существующие разногласия» между правительствами, он продемонстрирует связи, которые намного глубже, чем отношения между отдельными людьми.

Визит короля и королевы в Соединенные Штаты происходит на фоне наихудших отношений между Вашингтоном и Лондоном за последние 70 лет, отмечает агентство. Сейчас Трамп активно критикует британского премьер-министра Кира Стармера за то, что он не присоединился к войне с Ираном и к американской блокаде Ормузского пролива, а также президент США делает «пренебрежительные замечания» о военных возможностях Соединенного Королевства.