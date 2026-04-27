В администрации США обсуждают влияние войны с Ираном на готовность к возможному конфликту вокруг Тайваня. Как заявили The Wall Street Journal американские чиновники, значительный расход боеприпасов усилил опасения, что в краткосрочной перспективе Вашингтон не сможет полностью реализовать планы по защите острова в случае китайского вторжения.

По их данным, с начала войны 28 февраля США выпустили более 1000 ракет Tomahawk и от 1500 до 2000 зенитных ракет, включая THAAD, Patriot и Standard Missile. Восстановление запасов может занять до шести лет, что стало поводом для обсуждения корректировки военных планов. При этом Пентагон продолжает готовиться к различным сценариям, а официальные лица подчеркивают отсутствие признаков скорого конфликта с Китаем. Разведка в марте также оценила как маловероятную войну за Тайвань в 2027 году.

«В краткосрочной перспективе США столкнутся с нехваткой боеприпасов», — отмечают чиновники, указывая на возможные риски для войск. В то же время часть представителей администрации считает, что сроки восполнения запасов можно сократить за счет инвестиций в оборонную промышленность. Адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что не видит «реальных издержек», способных повлиять на сдерживание Китая.

«На данный момент, — заявил Папаро Комитету Сената по вооруженным силам, — я не вижу никаких реальных издержек, которые могли бы повлиять на нашу способность сдерживать Китай».

Белый дом назвал публикации о проблемах с боеготовностью «ложными».

«Соединенные Штаты Америки обладают самой мощной в мире армией, полностью укомплектованной достаточным количеством оружия и боеприпасов, хранящихся как здесь, так и по всему миру, чтобы эффективно защищать родину и осуществлять любые военные операции, предписанные главнокомандующим», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Схожие оценки приводятся в докладе Центра стратегических и международных исследований, где говорится о значительном сокращении запасов ракет, особенно перехватчиков. «Пройдут годы, прежде чем мы сможем восстановить эти запасы», — заявил Марк Кансиан. На этом фоне Пентагон ускоряет закупки, наращивает производство вооружений и перераспределяет ресурсы, а Белый дом добивается увеличения финансирования оборонной промышленности.

Например, Пентагон обратился к американским автопроизводителям и другим компаниям с просьбой помочь увеличить производство вооружений. Оборонные компании RTX и Lockheed Martin недавно подписали соглашения с Пентагоном о значительном увеличении производства вооружений в ближайшие годы. Lockheed заявила, что увеличит производство перехватчиков THAAD и PAC-3 Patriot в четыре раза, а RTX объявила об ускорении поставок ракет Tomahawk, перспективных ракет класса «воздух — воздух» средней дальности и нескольких вариантов ракет Standard.

Китай — это не Иран

Китай — гораздо более серьёзный противник, чем Иран. Согласно отчёту Министерства обороны США от декабря 2025 года, он располагает более чем 600 ядерными боеголовками и программой создания межконтинентальных баллистических ракет. Аналитики также отмечают, что Пекин имеет растущий флот военных беспилотников.

Эксперты считают, что ядерный арсенал США значительно превосходит китайский. Тем не менее ядерное и другое оружие Китая в сочетании с огромным военно-морским арсеналом и крупными сухопутными войсками делает любую войну США по защите Тайваня одной из самых рискованных операций, для которых Пентагон разрабатывает планы действий в чрезвычайных ситуациях.

В докладе указывалось, что Китай рассматривает различные варианты насильственного воссоединения Тайваня с материком, включая «десантирование, нанесение огневых ударов и, возможно, морскую блокаду».

В ходе военных игр, проведенных американскими аналитическими центрами, было установлено, что боевые действия за Тайвань будут жестокими и приведут к гибели десятков тысяч американских, китайских и союзных солдат, а также множества кораблей и сотен самолетов.