Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна «немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль» над ними. Об этом он написал в соцсети X.

Цахкна также выступил за ужесточение санкций в отношении российского энергетического сектора и «продолжение усилий по его изоляции на международных энергетических форумах».

«Мы не должны допустить повторения Чернобыльской трагедии», — говорится в сообщении.

Свое заявление Цахкна опубликовал в 40-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Москва видит, как власти Украины пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС в качестве «элемента ядерного шантажа», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, речь идет о «лживой антироссийской пропагандистской кампании».