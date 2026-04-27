Белый дом рассматривает вопрос о необходимости бронежилета для президента США Дональда Трампа на публичных мероприятиях после стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома с участием главы государства. Об этом сообщил старший корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси.

«В Белом доме ведутся обсуждения о том, придется ли президенту Трампу начать носить бронежилет на будущих публичных мероприятиях», — рассказал он.

Вечером 26 апреля вооруженный мужчина ворвался в отель Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, и произвел несколько выстрелов. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, его жена, вице-президент Джей Ди Вэнс и сотрудники администрации главы государства. Мужчина открыл огонь около основного пункта досмотра с металлодетекторами, он ранил агента Секретной службы, который был в бронежилете. После этого стрелявшего задержали. Всех участников приема срочно эвакуировали.

По информации полиции, подозреваемый — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен — был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Ему предъявили обвинения по двум пунктам использования огнестрельного оружия и одному эпизоду нападения на федерального офицера с применением опасного оружия. Как пишут СМИ, у мужчины нет судимостей, а оружие он приобрел легально.

CBS News со ссылкой на источники сообщал, что подозреваемый после ареста сам заявил силовикам о намерении застрелить чиновников администрации президента. При этом мужчина не уточнил, был ли среди его целей Трамп.

Перед нападением подозреваемый написал некий «манифест», в котором «четко указано, что он нацеливался на должностных лиц администрации», сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Свой «манифест» мужчина разослал членам своей семьи, а его брат показал эту записку полиции до инцидента. Кроме того, в его соцсетях нашли «антитрамповскую и антихристианскую риторику».