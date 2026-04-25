Эстония предложила Европе финансировать восстановление Украины за счет пошлин на российский импорт. С такой инициативой выступил премьер-министр страны Кристен Михал, передает Politico.

«Нам нужно обложить пошлинами товары из России, чтобы покрыть нанесенный ущерб. Об этом говорят в разных кулуарах и на разных встречах — различные виды тарифов на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины», — сказал Михал на полях двухдневного саммита лидеров ЕС на Кипре, где обсуждались геополитика, безопасность и бюджет блока.

По его словам, даже замороженных российских активов на 210 млрд евро, хранящихся в брюссельском финансовом депозитарии, не хватит для этих целей.

Согласно исследованию, заказанному украинским правительством совместно с ООН, Еврокомиссией и Всемирным банком и опубликованному в феврале прошлого года, восстановление страны обойдется в 500 млрд евро за 10 лет.

ЕС ввел против России несколько пакетов санкций, запретил значительную часть российского импорта и установил тарифы на зерно и удобрения. Однако повышать пошлины на разрешенные товары с прямой целью помочь Украине Евросоюз пока не стал.

В ноябре 2025 года Эстония и еще шесть стран призывали ввести тарифы на российские сталь и удобрения, однако в итоге эта инициатива не вошла в 20-й пакет санкций ЕС, согласованный на этой неделе. Тогда же был одобрен кредит Киеву на 90 млрд евро.

«Россия должна нести ответственность. Если этого не произойдет, все повторится. У нас, эстонцев, долгая история с Россией. Мы знаем, что такое Россия. Свою независимость мы обрели не так давно», — заявил Михал.

Помимо финансового вопроса, премьер повторил призыв обновить визовые правила ЕС, чтобы закрыть въезд для российских военных. По его мнению, после окончания конфликта Москвы и Киева они поедут в Европу и якобы будут представлять угрозу.

«Они будут искать работу в частных армиях, в разных местах. Это вопрос нашей внутренней безопасности», — сказал он, призвав участников СВО «оставаться в России».

В прошлом месяце Михал вместе с семью другими лидерами, включая германского канцлера Фридриха Мерца и польского премьера Дональда Туска, подписал письмо президенту Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием ужесточить визовый режим для отдельных категорий россиян.

Таллин рассчитывает, что Еврокомиссия возьмет на себя масштабную работу по внесению в черный список более миллиона граждан России. «Я знаю, что Кая Каллас уже занимается этим. Мы также подталкиваем их к этому. Надеюсь, что до лета в повестке Европейского совета уже появятся конкретные пункты по этой теме», — отметил эстонский премьер.