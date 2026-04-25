Министерство юстиции США официально распорядилось расширить федеральные протоколы смертной казни, включив в них расстрельные команды наряду со смертельными инъекциями пентобарбитала. Как сообщает Fox News, такая директива была направлена в Федеральное бюро тюрем в рамках более широкой кампании по усилению федеральной смертной казни.

В меморандуме ведомства, оказавшемся в распоряжении телеканала, перечислены три ключевых действия:

повторное утверждение протокола смертельной инъекции, который использовался во время первого срока президента Дональда Трампа;

расширение протокола за счет включения дополнительных способов казни (в частности, расстрела);

упрощение внутренних процедур для ускорения рассмотрения дел о смертной казни.

Решение принято на фоне многолетних дискуссий о гуманности смертельных инъекций. Многие штаты столкнулись с нехваткой препаратов для казней, а некоторые процедуры приводили к видимым страданиям заключенных.

«Сегодня Министерство юстиции действовало, чтобы восстановить свою торжественную обязанность добиваться, получать и приводить в исполнение законные смертные приговоры, — говорится в документе. — Это расчищает путь для того, чтобы министерство могло проводить казни после того, как приговоренные к смерти исчерпают все возможности для апелляции».

Расстрел исторически считался альтернативным методом и до сих пор официально разрешен в нескольких штатах, включая Юту, Оклахому и Миссисипи, однако на федеральном уровне практически не использовался в течение десятилетий. Минюст, таким образом, возвращает практику, которая в последний раз применялась на федеральном уровне в 2003 году (до введения моратория, который позднее был снят).

Смертная казнь в США остается на федеральном уровне и уровне отдельных штатов, однако ее применение продолжает сокращаться. С 2021 года, когда федеральное правительство (при президенте Байдене) ввело мораторий на федеральные казни, все смертные приговоры приводятся в исполнение властями штатов. В 2026 году тенденция к снижению числа казней сохраняется, хотя отдельные штаты (в первую очередь на Юге) продолжают применять высшую меру.

В феврале 2026 года Техас впервые применил азотную гипоксию — этим способом был казнен Марк Энтони Стивенс за убийство двух человек в 1999 году. В марте Алабама провела вторую в своей истории казнь азотной гипоксией: высшей мере наказания подвергся Алан Юджин Миллер, убивший трех женщин в 1999 году.