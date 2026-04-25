Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову на втором — полностью закрытом — судебном процессе вменили три взятки более чем на 1,4 млрд рублей, отмывание денег, изготовление и хранение оружия. Вину он не признал, утверждает «Коммерсантъ».

По версии самого Иванова, объекты, строительство которых следствие сочло взятками, не предназначались лично ему, а являлись инвестицией и были бы выгодно проданы в будущем.

Почему закрыли процесс

Защита Иванова и он сам настаивали на открытом рассмотрении дела. Против выступили прокуроры Игорь Потапов и Дмитрий Надысев, которые были обвинителями на прошлогоднем процессе против экс-замминистра обороны — по делу о растрате средств «Интеркоммерца» и покупке паромов для Керченской переправы (за это Иванову дали 13 лет).

В этот раз Надысев сослался на «иную охраняемую законом тайну» в 94 госконтрактах и договорах подряда по объектам Минобороны: все они находятся под грифом «для служебного пользования».

По словам прокурора, разглашение этой информации «с учетом геополитических реалий и проведения СВО» может создать угрозу военным и повлечь «экономический ущерб для государства».

Защита пыталась возражать, указывая на то, что госконтракты Минобороны не являются непосредственным предметом рассмотрения — ведь Иванову не вменили хищение бюджетных средств. Адвокаты также предлагали закрыть лишь те слушания, где будут упоминаться эти документы. Фомин поддержал эту позицию.

Однако судья Валентина Трофимова удовлетворила ходатайство прокуроров, и слушание было закрыто сразу после оглашения обвинительного заключения.

Взятки строительными работами

По версии обвинения, в 2018—2023 годах Иванов получил от строительного подрядчика Александра Фомина три взятки на 1,2 млрд рублей.

В частности, принадлежащая Фомину компания «Оборонспецстрой» заплатила 397,5 млн рублей за стройматериалы и работы по реставрации особняка в Чистом переулке напротив резиденции патриарха в центре Москвы. Этой усадьбой владеет фирма «Дворянское гнездо», управляемая Сергеем Бородиным — доверенным лицом Иванова.

Потом, как считает обвинение, «Оборонспецстрой» и «Олимпситистрой» Фомина обеспечили строительство усадьбы «Панкратово» в Тверской области, которое обошлось в 810,4 млн рублей. Двухэтажный дом, гараж и дом охраны принадлежали компании «Волжский берег». Ее бенефициарами были Иванов с Бородиным, пишет «Ъ».

Взамен фирмы Фомина получили контракты на работу с тремя объектами Минобороны:

Кемеровским президентским училищем (почти 34 млрд рублей),

Тверским суворовским военным училищем (5,2 млрд рублей),

Омским кадетским военным корпусом (6,7 млрд рублей).

Фиктивный долг и отмывание денег

В 2022 году, как считает следствие, Иванов получил от Фомина взятки на 152 млн рублей — 40 млн рублей наличными и 112 млн рублей в виде фиктивного займа.

Заем выдала фирма друга Фомина «Проопт» агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого был Бородин. Наличные были внесены на счет этой компании как ее уставный капитал и имущество.

Часть займа — 14,2 млн рублей — перевели в евро и потратили на закупку индийских корнишонов. Следствие расценивает это как отмывание €244,6 тысяч.

Строительство бани

По версии следствия, «Олимпситистрой» Фомина бесплатно построил возле дома экс-супруги Иванова Светланы Захаровой на Рублевке баню стоимостью почти 55 млн рублей.

Внутри были установлены две премиальные итальянские спа-кушетки за 2,4 млн рублей, доставка которых стоила более 190 тысяч рублей.

Взамен, как считает обвинение, компания Фомина стала субподрядчиком по госконтрактам между Минобороны и Военно-строительной компанией (ВСК) на строительство 4 объектов:

филиала Нахимовского военно-морского училища (14,4 млрд рублей),

арт-резиденции «Таврида» в Судаке (почти 11 млрд рублей),

Конгрессно-выставочного центра в Кронштадте (2,4 млрд рублей),

«Контент-центра» арт-кластера «Таврида» (975 млн рублей).

Фомину вменили только один эпизод взяточничества из трех. По двум другим дело прекратили за «добровольное сообщение о преступлениях». Бизнесмен полностью признал вину — как и Бородин, который заключил досудебное соглашение и стал главным свидетелем обвинения.

Изготовление и хранение оружия

Последнее обвинение связано с тремя единицами огнестрельного оружия, найденными у Иванова при обыске: