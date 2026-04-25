Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, расширяющих поддержку участников СВО и их семей. Документы вступают в силу со дня официального опубликования.

Первый закон предоставляет вдовам и вдовцам участников спецоперации право бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте — без вступительных испытаний. Льгота распространяется на супругов погибших военнослужащих, сотрудников ФСИН и МВД, а также бойцов вооруженных формирований ДНР и ЛНР, воевавших начиная с 11 мая 2014 года.

«Инициатива касается жен погибших бойцов СВО, ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств, не вступивших в повторный брак», — заявила заместитель главы социального комитета Совета Федерации Дарья Лантратова.

По замыслу авторов инициативы, вдовы и вдовцы военных находятся в социально уязвимом положении: потеря кормильца вынуждает их искать работу, а для этого нередко необходимы образование и профессиональная подготовка.

Помимо программ бакалавриата и специалитета, предусмотрено бесплатное обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов. При вступлении в новый брак право утрачивается.

Второй закон защищает от сокращения вернувшихся с военной службы. Преимущественное право на сохранение рабочего места получают те, кто приостанавливал трудовой договор в связи с призывом по мобилизации, направлением в Росгвардию по мобилизации или заключением контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Также эта мера распространяется и на тех, кто приостановил трудовой договор в связи с контрактом о добровольном содействии Вооруженным силам или войскам Росгвардии.

Третий закон касается семей раненых и тяжелобольных росгвардейцев: два родственника такого военнослужащего теперь смогут бесплатно добраться до места его лечения и обратно. Право на оплату проезда получают родители, супруги, дети, братья и сестры.

Оплачивается проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом, за исключением такси. Мера действует в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие ранения, травмы или контузии.

Аналогичная льгота уже действовала для семей военнослужащих и добровольцев — теперь она распространена и на семьи бойцов Росгвардии.