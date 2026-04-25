Шесть человек обратились за помощью к медикам в результате удара БПЛА по жилому многоэтажному дому в Екатеринбурге. Одна женщина госпитализирована, погибших нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Всего минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 127 беспилотников, сообщило Минобороны России.

Паслер отметил, что в Свердловской области был введен режим «Ковер» — полное закрытие воздушного пространства на всех высотах. Из поврежденного дома эвакуировали 50 человек, им предложили места в пункте временного размещения, с жильцами работают психологи и специалисты МЧС.

«К счастью, обошлось без жертв. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени», — сообщил Паслер.

На месте удара работали более десяти пожарных расчетов, несколько машин скорой помощи, газовые службы и полиция, территорию оцепили. Работу экстренных служб координировала прокуратура.

Атака затронула и аэропорт Кольцово: из-за временного закрытия воздушного пространства задержаны 18 рейсов, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы. E1.ru пишет, что некоторые пассажиры больше двух часов просидели в самолетах, позже их вернули в терминалы. Транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия, в аэропорту организовали мобильную приемную.

Помимо Екатеринбурга, в ту же ночь атаке подверглись сразу несколько регионов. В Челябинской области пресечена попытка удара по объекту инфраструктуры — жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Алексей Текслер.

В Брянской области уничтожены 33 беспилотника самолетного типа — их сбили подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «Барс-Брянск» и спецподразделения Росгвардии, пострадавших нет, рассказал глава региона Александр Богомаз.

В Воронежской области за ночь были обнаружены, уничтожены и подавлены восемь беспилотников над двумя городами и двумя районами, жертв и разрушений нет, отметил губернатор Александр Гусев.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что жители Екатеринбурга пожаловались на сбои в работе интернета и задержки рейсов после атаки БПЛА. «Также в Курганской области впервые был введен режим “угрозы беспилотной опасности”», — отмечается в посте.

Дроны также были сбиты над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, Татарстаном, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.