Минобороны Румынии заявило, что в результате ночного налета российских беспилотников на Украину обломки БПЛА упали на территории румынского города Галац и повредили опору линии электропередачи и хозяйственную пристройку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Румынское агентство по чрезвычайным ситуациям объявило об эвакуации района, где были найдены фрагменты дрона, опасаясь, что они могут содержать взрывчатое вещество. Их планируется уничтожить на специально оборудованном безопасном полигоне. Жителям соседнего уезда Тулча рекомендовали «соблюдать осторожность».

Во время атаки в небо по стандартной процедуре были подняты два британских истребителя Eurofighter Typhoon, задействованных в патрулировании воздушного пространства Румынии.

Это первый случай, когда падение фрагментов российских дронов на румынской территории привело к материальному ущербу, отмечает Reuters.

Минобороны Румынии выпустило пресс-релиз, в котором выразило «решительное осуждение» действий России, обвинив ее в «безответственности» и создании «нового вызова региональной безопасности и стабильности в регионе».

«Подобные инциденты демонстрируют пренебрежение России к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную оборону НАТО», — заявили в министерстве.

В сегодняшних сводках российского Минобороны никаких сообщений по этому поводу нет: приводятся только данные о сбитых за ночь над регионами РФ украинских дронах.

Румыния, входящая в НАТО и Евросоюз, граничит с Украиной по 650 км суши. Министр обороны страны Раду Мируца накануне сообщил, что через несколько дней в румынскую систему ПВО будет внедрена американская система борьбы с БПЛА Merops на базе искусственного интеллекта. Она разработана компанией Project Eagle и уже используется Польшей.