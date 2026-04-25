Иранские танкеры нарушают блокаду США в Ормузском проливе, совершенствуя тактики, достойные карибских пиратов XVII века: смену флагов, отключение навигационных сигналов и перегрузку нефти в открытом море. Об этом пишет El Mundo.

По данным систем морского слежения, которые приводит Financial Times, с момента введения блокады 13 апреля 2026 года через американский заслон прошли не менее 34 связанных с Ираном танкеров — 19 вышли из Персидского залива, 15 вошли в него. Часть из них перевозила иранскую нефть на сумму около 900 млн долларов.

В блокировке акватории со стороны Вашингтон изначально задействовал около 12 военных кораблей и десятки воздушных судов. В первые сутки было перехвачено или перенаправлено шесть судов, к 22 апреля — 29. Большинство подчинились предупреждениям по радио.

Силовых инцидентов за девять дней было два: 19 апреля эсминец USS Spruance расстрелял иранское судно в Аравийском море и взял его на абордаж силами морской пехоты, 21 апреля американцы перехватили еще один санкционный танкер в Индийском океане — более чем в 2000 морских миль от Залива.

При этом Пентагон и командование ВМС настаивают, что никакой «тотальной блокады» нет — только избирательные операции против санкционных судов. По их словам, свобода судоходства для законных грузов сохраняется, а отдельные случаи обхода контроля не опровергают эффективность операции.

Между тем, как отмечается в статье, президент США Дональд Трамп публично представлял действия Вашингтона как операцию по блокировке Ормузского пролива.

Как объясняет аналитик Джон Хендрикс, классическим методом остается перевалка груза в открытом море. Танкер, включенный в санкционные списки, загружает иранскую нефть, уходит в зону вне прямой видимости американских кораблей и перекачивает груз на несанкционированное судно, которое и доставляет нефть на рынок. Происхождение груза при этом становится практически неотслеживаемым.

Другой распространенный прием — «плавание в темноте»: танкер Hero II отключил систему автоматической идентификации (AIS) и прошел через Персидский залив, не оставив цифрового следа. Однако невидимость в административном смысле больше не гарантирует успеха.

В статье приводится случай с танкером Dorena, который, несмотря на отключенный сигнал, был обнаружен радаром и преследовался американским эсминцем.

После отключения AIS такие танкеры стараются прижаться к иранскому берегу, куда американские военные корабли не заходят из опасения перед противокорабельными ракетами, и продолжают движение вдоль побережья в сторону пакистанских территориальных вод.

Более изощренный способ — смена названий и флагов. El Mundo отмечает, что танкер Tifani за последние годы сменил три названия и три флага, а Rich Starry передавал ложные координаты в районе острова Ларак, манипулируя сигналом AIS, фактически проводя скрытые операции.

Еще один вид обхода внимания американских военных — «корабли-призраки»: например, компания Windward зафиксировала суда, ходящие под именами давно списанных на металлолом танкеров с использованием их действующих регистрационных номеров. В качестве флага такие суда выбирают реестры государств без реального контроля — Малави, Ботсваны — и превращаются в практически безнациональные единицы.

Особенность тактики Ирана не в отдельных приемах, а в их сочетании, отмечает газета: один танкер за один рейс может отключить AIS, сменить название и произвести перевалку нефти.

Несмотря на то, что США стремятся задушить иранскую экономику и вынудить Тегеран сесть за стол переговоров, американская блокада «остается дырявой», подчеркивает издание. Но даже если бы Вашингтон сумел решить эту проблему, у Ирана в запасе есть другие маршруты: граница с Пакистаном, критически важная для снабжения, и каспийские пути, по которым идут товары из России и Китая.