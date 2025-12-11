Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о выводе украинских войск с контролируемой Киевом территории Донбасса должен быть решен гражданами страны — через выборы или референдум, передает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, согласно позиции американской стороны, украинские войска должны покинуть территорию Донбасса. Взамен, как предполагаемый компромисс, российские войска также не будут заходить в этот регион. Однако вопрос о том, кто будет осуществлять управление на этой территории — называемой «свободной экономической» или «демилитаризованной» зоной — остается открытым и нерешенным.

Украинская сторона, добавил глава государства, считает справедливым сохранение позиций на линии соприкосновения.

«Наша позиция в [мирном]плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено», — рассказал он.

Зеленский также заявил, что позиция Киева о сохранении войск на нынешних рубежах касается не только Донбасса, но и Запорожской, а также Херсонской областей. Одновременно Украина требует вывода российских войск с территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые находятся под контролем России.

Вторым главным вопросом, по которым не достигнуто согласие с США, президент Украины назвал судьбу Запорожской АЭС. Киев выступает против сохранения управления станцией за российской стороной, в то время как Вашингтон предлагает какой-то «общий формат», однако конкретных решений по его реализации пока нет.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина и США готовят к подписанию два ключевых договора: об экономическом сотрудничестве и восстановлении, а также о гарантиях безопасности. Президент Украины допускает, что эти документы могут быть подписаны параллельно.

«Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — отметил он.

«План Маршалла» — программа экономической помощи США Западной Европе после Второй мировой войны.