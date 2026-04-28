Музей-усадьба Льва Толстого объявила длинный список главной номинации литературной премии «Ясная Поляна» 24-го сезона. В него вошли 26 произведений, развивающих традиции классической и отражающих актуальные тенденции современной литературы на русском языке.

Всего на соискание премии в этом сезоне было подано более 170 произведений. Сбор проходил с 5 февраля по 19 марта 2026 года. Номинаторами выступили издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы и лауреаты премии прошлых лет.

Полный список номинантов:

Ренат Беккин — «Дворник писателя Хармса» («Спартаковская редакция», 2026) Владимир Березин — «Небудущее» («Азбука. Голоса», 2026) Юрий Буйда — «Лев и Корица» («Редакция Елены Шубиной», 2025) Михаил Елизаров — «Юдоль» («Редакция Елены Шубиной», 2025) Владимир Карпов — «С Кажи» (журнал «Север», 2025-2026) Майя Кононенко — «Единоличница» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Юрий Козлов — «Мраморное одеяло» («Вече», 2026) Павел Крусанов — «Совиная тропа» («Редакция Елены Шубиной», 2025) Анна Лужбина — «Крууга» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Александр Мещеряков — «Бывалые люди в небывалой стране» («Лингвистика», 2026) Сергей Носов — «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» («Редакция Елены Шубиной», 2025) Мария Ныркова — «Яблоки и змеи» («Редакция Елены Шубиной», 2025) Светлана Павлова — «Сценаристка» («Редакция Елены Шубиной», 2025) Михаил Попов — «История Ходжи Насреддина» («Вече», 2025) Максим Привезенцев — «Маяки Сахалина» («Стеклограф», 2025) Захар Прилепин — «Тума» («АСТ», 2025) Дарья Промч — «Мга» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Софья Ремез — «Личные мотивы» («Лайвбук», 2025) Кирилл Рябов — «Пьянеть» («Городец», 2026) Сергей Самсонов — «Страсти по Немухину» («Рипол Классик», 2026) Роман Сенчин — «Поминки» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Александр Снегирёв — «По линии матери» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Вячеслав Ставецкий — «Археологи» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Ислам Ханипаев — «Среди людей» («Альпина. Проза», 2026) Сергей Шаргунов — «Попович» («Редакция Елены Шубиной», 2026) Татьяна Ясникова — «Ход белой лошадкой» («Азбука-Аттикус», 2025)

Председатель жюри Владимир Толстой назвал нынешний список одним из самых интересных и сильных за последние годы — сбалансированным, разносторонним и выверенным. В лонг-лист вошли как лауреаты премии прошлых лет (Сергей Самсонов, Захар Прилепин, Роман Сенчин), так и авторы, не раз попадавшие в короткие списки (Юрий Буйда, Сергей Носов, Павел Крусанов, Владимир Березин), а также новые романы Михаила Елизарова и Сергея Шаргунова. Отмечены произведения молодых писательниц — Анны Лужбиной, Марии Нырковой, Светланы Павловой.

Участница рабочей группы Дарья Мартынова обратила внимание на интерес авторов к историческим сагам и реконструкциям — как попытку осмыслить настоящее через прошлое. Также заметен интерес к теме технологий на фоне развития ИИ. Тренд на автофикшен, по её словам, несколько ослабевает, тогда как женский взгляд остаётся востребованным.

Вице-президент Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев назвал для компании честью быть соучредителем премии на протяжении почти четверти века. «Мы видим в этой премии не только дань уважения великой русской классике, но и важную миссию по поиску актуальных, новаторских произведений», — прокомментировал он.

Призовой фонд номинации «Современная русская проза» составляет 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Финалисты будут объявлены в сентябре 2026 года, а имя лауреата станет известно на церемонии в октябре. Читатели также определят обладателя спецприза Samsung «Выбор читателей» путём интернет-голосования.