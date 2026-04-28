Несмотря на то что решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая стало неожиданным, почва для него на самом деле готовилась давно, а процесс ускорили США. Об этом в беседе с RTVI заявил экономист Николай Кульбака. По его мнению, цены на нефть могут упасть, потому что прежние ограничения для участников организации уже не работают, и это, вероятно, создаст проблемы для России.

«На самом деле то, что страны ОПЕК постепенно теряли свое влияние, было давно понятно. Собственно говоря, сама группировка ОПЕК+ уже как раз была призвана компенсировать потерю доли стран ОПЕК», — сказал он.

Сами ОАЭ объяснили решение национальными интересами и стремлением повысить гибкость нефтяной политики. Госагентство WAM сообщило, что шаг основан на анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Министр энергетики страны Сухейль Мохаммед аль-Мазруи уточнил Reuters, что с Саудовской Аравией решение не согласовывалось: «Это политическое решение, принятое после внимательного анализа текущей и будущей политики, связанной с уровнем добычи».

По данным Financial Times, ОАЭ несколько лет были недовольны тем, что картель чрезмерно ограничивает их нефтяной экспорт. В ОПЕК страна состоит с 1967 года — сначала от имени эмирата Абу-Даби, а после образования ОАЭ в 1971 году сохранила членство. Reuters называет произошедшее серьезным ударом по картелю и его фактическому лидеру — Саудовской Аравии, а также «большой победой для президента США Дональда Трампа, который обвинял ОПЕК в обмане остального мира путем завышения цен на нефть».

Кульбака считает, что за решением Абу-Даби стоит в том числе иранский фактор.

«Трамп своими действиями перемешал настолько сильно всю эту картину, что то, что раньше было выгодно, теперь становится менее выгодным. Вполне возможно, что выход бы состоялся где-нибудь через год-два, но сейчас все эти действия Трампа просто подтолкнули к выходу», — отметил экономист.

Что касается последствий для рынка, то теперь цены могут снизиться, потому что картельное соглашение фактически перестает работать, объяснил собеседник RTVI.

«Теперь каждый будет сам за себя, и тот картельный сговор, который существовал в рамках ОПЕК и ОПЕК+, уже не работает», — сказал он.

По его мнению, Россия в этой ситуации вряд ли укрепит свои позиции, скорее, «потеряет», так как у Москвы нет свободных мощностей, чтобы воспользоваться новой конфигурацией рынка, а падение цен ударит по бюджету.

«Если цены упадут, то Россия на этом потеряет. Россия, с одной стороны, может вести свою собственную игру, но свободных мощностей у нее нет и в ближайшее время точно не появится. Поэтому едва ли Россия от этого получит какой-то дополнительный бонус. А вот проблем может огрести», — считает Кульбака.

Схожую позицию ранее в беседе с RTVI озвучил первый замглавы думского комитета по экономполитике Николай Арефьев. По его словам, распад ОПЕК выгоден прежде всего Вашингтону, так как без единой организации влиять на ценообразование проще:

«Американцам это на руку, поскольку не будет единой организации. Когда единой организации нет, все страны в отдельности можно легко уговорить, припугнуть или что-то сделать, чтобы повлиять на цены на нефть», — сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что нефтяные доходы до недавнего времени занимали четверть федерального бюджета России, и призвал задействовать все дипломатические рычаги.

«Если объединение распадется, то нам придется очень сложно лавировать между бывшими странами ОПЕК, Евросоюзом и США. Это все это нам сегодня не на руку. Я думаю, что надо сейчас прилагать все дипломатические усилия для того, чтобы ОПЕК не развалился», — резюмировал он.