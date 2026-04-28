Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ на руку США, но не России, потому что если организация развалится, то Вашингтону будет проще влиять на рыночные цены. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета по экономполитике Николай Арефьев.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Это должно произойти 1 мая. Как отмечает Reuters, один из крупнейших мировых производителей нефти покидает объединение в момент, когда война США и Израиля с Ираном вызвала исторический энергетический шок и дестабилизировала мировую экономику из-за закрытия Ормузского пролива.

Агентство называет это решение серьезным ударом по ОПЕК и его фактическому лидеру — Саудовской Аравии. «Выход ОАЭ из ОПЕК представляет собой большую победу для президента США Дональда Трампа, который обвинил организацию в “обмане остального мира”путем завышения цен на нефть», — пишет Reuters.

По данным Financial Times, ОАЭ несколько лет были недовольны политикой картеля, считая, что тот чрезмерно ограничивает их нефтяной экспорт. Эксперты считают, что решение ОАЭ окажет серьезное влияние на нефтяной рынок и может привести к развалу ОПЕК.

Арефьев в беседе с RTVI указал, что происходящее выгодно прежде всего Вашингтону.

«Американцам это на руку, поскольку не будет единой организации. Когда единой организации нет, то все страны в отдельности можно легко уговорить, припугнуть или что-то сделать, чтобы повлиять на цены на нефть», — сказал депутат.

По его словам, России всегда было проще договариваться с объединением, чем с отдельными странами. Если ОПЕК ослабнет или вовсе распадется, то Москве придется выстраивать отношения по отдельности между бывшими участниками картеля, Евросоюзом и США — и это в момент, когда нефтяные доходы критически важны для бюджета, добавил Арефьев.

«И может получиться так, что если ОПЕК не будет действовать — хотя бы без Арабских Эмиратов или вообще развалится, то будут серьезные осложнения по удержанию цен на нефтепродукты, а США получат возможность в любое время их повысить или же понизить», — объяснил он.

Для России, продолжил собеседник RTVI, в нынешних условиях важно, чтобы цены на нефтепродукты не снижались.